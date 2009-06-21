Шоколадные штучки. Обзор гаджетов для сладкоежек Похоже, хвалебную оду шоколаду будут петь не только сладкоежки и кондитеры, но и дизайнеры с художниками. Поскольку этот исключительно вкусный и полезный продукт является таковым не только в качестве продукта питания, но и как материал для реализации дизайнерских фантазий.