Geniya .Ishina
На сайте с 2 ноября 2008
Рецепты читателей
Сэндвич-артВ мире много интересного и необычного. Вот, например еще одно направление в фуд-арт - креативные сэндвичи от Funky Lunch: Барашек Шон, Спанч Боб, Хелло Кити, рыбка Немо - все они стали героями веселых и вкусных бутербродов. Вы бы какой себе выбрали на завтрак?
Рецепты читателей
Сэндвич-арт В мире много интересного и необычного. Вот, например еще одно направление в фуд-арт - креативные сэндвичи от Funky Lunch: Барашек Шон, Спанч Боб, Хелло Кити, рыбка Немо - все они стали героями веселых и вкусных бутербродов. Вы бы какой себе выбрали на завтрак?
Рецепты читателей
Шоколадные штучки. Обзор гаджетов для сладкоежекПохоже, хвалебную оду шоколаду будут петь не только сладкоежки и кондитеры, но и дизайнеры с художниками. Поскольку этот исключительно вкусный и полезный продукт является таковым не только в качестве продукта питания, но и как материал для реализации дизайнерских фантазий.
Рецепты читателей