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Geniya .Ishina

На сайте с 2 ноября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Сэндвич-артВ мире много интересного и необычного. Вот, например еще одно направление в фуд-арт - креативные сэндвичи от Funky Lunch: Барашек Шон, Спанч Боб, Хелло Кити, рыбка Немо - все они стали героями веселых и вкусных бутербродов. Вы бы какой себе выбрали на завтрак?
36
Рецепты читателей

Сэндвич-арт В мире много интересного и необычного. Вот, например еще одно направление в фуд-арт - креативные сэндвичи от Funky Lunch: Барашек Шон, Спанч Боб, Хелло Кити, рыбка Немо - все они стали героями веселых и вкусных бутербродов. Вы бы какой себе выбрали на завтрак?

Рецепты читателей
Шоколадные штучки. Обзор гаджетов для сладкоежекПохоже, хвалебную оду шоколаду будут петь не только сладкоежки и кондитеры, но и дизайнеры с художниками. Поскольку этот исключительно вкусный и полезный продукт является таковым не только в качестве продукта питания, но и как материал для реализации дизайнерских фантазий.
51
Рецепты читателей

Шоколадные штучки. Обзор гаджетов для сладкоежек Похоже, хвалебную оду шоколаду будут петь не только сладкоежки и кондитеры, но и дизайнеры с художниками. Поскольку этот исключительно вкусный и полезный продукт является таковым не только в качестве продукта питания, но и как материал для реализации дизайнерских фантазий.