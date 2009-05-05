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Э|

Эола |

На сайте с 3 ноября 2008

Комментарии34
Темы0
Посты3
Коротко0
Бутерброды японских холостяков

согласна. но это от того, что надежда на креветки в морозилке не оправдалась.

Библейская чечевичная похлебка

никакого глутамата. использовались только натуральные домашние заготовки.

я назвала это основой для бульона потому, что все делают заготовки по разному - ктото насушивает на зиму, ктото намораживает, а ктото предпочитает свежую зелень.
ну а кто-то использует галину бланку, я же не запрещаю, хоть и не одобряю.

Овсянка, сэр!

фантастично написано.

Овсянка, сэр!

если бы это еще автор поста написал

Овсянка, сэр!

а откуда уверенность в обратном?

Овсянка, сэр!

http://www.2000.net.ua/print?a=%2Fweekend%2F17551
http://www.ourtx.com/?a=1617&print=1

везде подпись некого Алексея Дмитриева, вот отсюда и уверенность

Овсянка, сэр!

А я и не приписывал себе эту статью!!!!

Овсянка, сэр!

еще бы приписал. если копипастишь то хоть авторов указывай.

Овсянка, сэр!

ведь есты для этого!!!!

Овсянка, сэр!

а если я умру тогда, что? ктож будет васкотов жизни учить??

Овсянка, сэр!

а ты щас жизни чтоль учил меня???

Овсянка, сэр!

именно-с