Эола |
На сайте с 3 ноября 2008
никакого глутамата. использовались только натуральные домашние заготовки.
я назвала это основой для бульона потому, что все делают заготовки по разному - ктото насушивает на зиму, ктото намораживает, а ктото предпочитает свежую зелень.
ну а кто-то использует галину бланку, я же не запрещаю, хоть и не одобряю.
фантастично написано.
если бы это еще автор поста написал
а откуда уверенность в обратном?
http://www.2000.net.ua/print?a=%2Fweekend%2F17551
http://www.ourtx.com/?a=1617&print=1
везде подпись некого Алексея Дмитриева, вот отсюда и уверенность
А я и не приписывал себе эту статью!!!!
еще бы приписал. если копипастишь то хоть авторов указывай.
ведь есты для этого!!!!
а если я умру тогда, что? ктож будет васкотов жизни учить??
а ты щас жизни чтоль учил меня???
именно-с
согласна. но это от того, что надежда на креветки в морозилке не оправдалась.