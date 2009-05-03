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Э|

Эола |

На сайте с 3 ноября 2008

Комментарии34
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Бутерброды японских холостяковДавным давно, когда Фудзияма была молода и горяча, а мир - плоским, рис на полях Японии собирали вручную. Японские холостяки брели по щиколотку в воде и одиночестве и собирали в наплечные мешки созревший рис. Вместе с рисом они собирали мелкую водную живность, водившуюся на влажных рисовых полях, и кидали ее в тот же мешок. За день живность перемешивалась с рисом, и вечерами японские...
117
Рецепты читателей

Бутерброды японских холостяков Давным давно, когда Фудзияма была молода и горяча, а мир - плоским, рис на полях Японии собирали вручную. Японские холостяки брели по щиколотку в воде и одиночестве и собирали в наплечные мешки созревший рис. Вместе с рисом они собирали мелкую водную живность, водившуюся на влажных рисовых полях, и кидали ее в тот же мешок. За день живность перемешивалась с рисом, и вечерами японские...

Рецепты читателей
Луковый суп из чрева ПарижаПариж - это любовь, ночь, тайна.
83
Рецепты читателей

Луковый суп из чрева Парижа Париж - это любовь, ночь, тайна.

Рецепты читателей
Библейская чечевичная похлебка___
13
Рецепты читателей

Библейская чечевичная похлебка ___