Бутерброды японских холостяков Давным давно, когда Фудзияма была молода и горяча, а мир - плоским, рис на полях Японии собирали вручную. Японские холостяки брели по щиколотку в воде и одиночестве и собирали в наплечные мешки созревший рис. Вместе с рисом они собирали мелкую водную живность, водившуюся на влажных рисовых полях, и кидали ее в тот же мешок. За день живность перемешивалась с рисом, и вечерами японские...