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На сайте с 4 ноября 2008
а никто не знает случайно, что значит "ставропигиальный" монастырь?
В Ло стоит только поднять глаза к небу и непременно увидишь пролетающий самолет (крупные аэропорта окружают город со всех сторон). За годы проживания вряд ли побываешь по всех районах (Лондон в полтора раза больше по площади, чем Москва). Когда едешь на втором этаже автобуса и ветки деревьев бьют по стеклу, невольно зажмуриваешься. Культ вкусной и здоровой еды в городе заставит вас знать, что лучший карибский роти (пита со всякой всячиной) продают на Brick lane, за свежей фалафель поставит в очередь в забегаловку на углу Портобелло, а за недельным запасом деликатессов отправит на Borough Market под лондонский мост. Вы расстроитесь тому, что граффити Бэнкси (Banksy)в Камдене замазали хулиганы. Начнете мысленно выбирать лучшего музыканта, выступающего в метро, на конкурсе, который среди них проводится каждый год. И не удивитесь, увидев лису из окна итальянского ресторана в Hampstead. А на погоду и общественный транспорт у вас даже и желания обращать внимание не останется. Это немножко моего Ло.
Отлично! все так и есть ! ностальгирую после вышесказанного!) жаль маны не осталось
спасибо большое) подумалось, поток про Ло напрашивается...
Ну блин ) я не прожженый циник и вообще вроде бы позитивный тип, НО вот то что Вы написали это рекламный буклет,
не попрешся ты за роти (ака кебабом ака шаурмой) на Брик Лейн, за фалафелью в Портобело и за деликатессами поездишь некотрое время, потом тебя начнет раздражать толпа толкающихся и фотографирующихся и просто грабительские цены за то же, что ты можешь в Sainsburys купить.
Ты просыпаешься - едешь на работу, вдруг в ожидании опаздывающего поезда, ты увидишь пробегающую лису, в поезде будут лежать бесплатные газеты со свежими сплетнями, на автомате ты весь этот бред прочитаешь, потом на работе тебе представят нового коллегу, кот. будет работать со средним востоком, Коллегу зовут Исак он бородатый араб с забавным акцетом. Идете обедать с коллегами в китайскую кафешку, после вечером в близлежащий паб на пинту пива и так называемый social networking, после едешь домой, с транспортом опять проблемы, дома сосед Латыш и Китаец готовят пиццу и предлагают присоединиться...Так в среднем 5 дней в неделю с дополнениями на кофе брейки в центре, походы на гиги и т.п. )
Выходные все начинается на работе, после несчетное количество баров, двойное эспрессо, опять бары уже в Сохо, где все кричат и шумят, потом попытки потанцевать, потом распитие чего-то на скорость, потом мучительное похмелье, день дома с гостями и друзьями, вечером в кино, на следующий день поход в ресторан в центре...Вот это реальная неделя, не попрешся ты в субботу на Borough ну хоть ты тресни )))
А еще тут недавно девушку убило ветками на втором этаже автобуса, потому все спиливают к чертовой бабушке.
циник, верно)) но интересно описал.
вы рекламщик?)) очень вкусно рассказали. романтик
нет, я просто люблю лондон и так вижу
Ну я же написала: это мой Ло. Я "попрусь", пусть меня убъет ветками, и как раз в Sainsbury's цены мне кажутся грабительскими. У вас свой.
О! кстати, это идея!
Писать я не умею красиво, но вот проиллюстрировать фотокарточками, со своей точки зрения, могу!*)
http://www.valaam.ru/
Это сайт монастыря, можно посмотреть информацию там.
чего то не нашлось там объяснения
но вот вики помогла как всегда
для тех, кого ставропигиальный тоже заинтриговал:
Ставропи́гия (греч. σταυροπηγία, от σταυρός — «крест» +πήγνυμι — «устанавливать, водружать», букв. «водружение креста») — статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или синоду.
интересно, что это за штучка idle conversation и где такую достать...