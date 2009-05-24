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На сайте с 4 ноября 2008
Путешествия читателей The Village
Большому Бену 150 лет- Биг Бен - это колокол в часовой башне здания британского Парламента, а не сама башня. Хотя "кличка" приклеилась уже давно ко всему комплексу: башне, часам и колоколу.
Путешествия читателей The Village
Большому Бену 150 лет - Биг Бен - это колокол в часовой башне здания британского Парламента, а не сама башня. Хотя "кличка" приклеилась уже давно ко всему комплексу: башне, часам и колоколу.
Путешествия читателей The Village
Лазурный берег Франции для начинающихВ последний день мы завтракали в Каннах, обедали на Антибах, а потом улетали домой в Лондон. За десять дней мы проехали 2287 км. и увидели весь Лазурный берег, провинцию Прованс, национальный парк у границы с Испанией, места Авиньон, Тулон, Эйра, Сан-Тропе, мыс Антиб, Канны, Ниццу, Монако, Монте-Карло, и даже вырвались за границу франкоговорящего мира в итальянские Альпы к горе Монте...
Путешествия читателей The Village
Лазурный берег Франции для начинающих В последний день мы завтракали в Каннах, обедали на Антибах, а потом улетали домой в Лондон. За десять дней мы проехали 2287 км. и увидели весь Лазурный берег, провинцию Прованс, национальный парк у границы с Испанией, места Авиньон, Тулон, Эйра, Сан-Тропе, мыс Антиб, Канны, Ниццу, Монако, Монте-Карло, и даже вырвались за границу франкоговорящего мира в итальянские Альпы к горе Монте...
Путешествия читателей The Village
Белые скалы и гадливые сурки острова WightИногда хочется оказаться на краю света. Оторваться от большой земли. Побыть "посередине нигде". Одним из таких мест может стать английский остров Isle of Wight.
Путешествия читателей The Village