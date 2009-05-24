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UM

Unbrand. me

На сайте с 4 ноября 2008

Комментарии26
Темы0
Посты3
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Большому Бену 150 лет- Биг Бен - это колокол в часовой башне здания британского Парламента, а не сама башня. Хотя "кличка" приклеилась уже давно ко всему комплексу: башне, часам и колоколу. 
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Путешествия читателей The Village

Большому Бену 150 лет - Биг Бен - это колокол в часовой башне здания британского Парламента, а не сама башня. Хотя "кличка" приклеилась уже давно ко всему комплексу: башне, часам и колоколу. 

Лазурный берег Франции для начинающих
Путешествия читателей The Village
Лазурный берег Франции для начинающихВ последний день мы завтракали в Каннах, обедали на Антибах, а потом улетали домой в Лондон. За десять дней мы проехали 2287 км. и увидели весь Лазурный берег, провинцию Прованс, национальный парк у границы с Испанией, места Авиньон, Тулон, Эйра, Сан-Тропе, мыс Антиб, Канны, Ниццу, Монако, Монте-Карло, и даже вырвались за границу франкоговорящего мира в итальянские Альпы к горе Монте...
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Лазурный берег Франции для начинающих
Путешествия читателей The Village

Лазурный берег Франции для начинающих В последний день мы завтракали в Каннах, обедали на Антибах, а потом улетали домой в Лондон. За десять дней мы проехали 2287 км. и увидели весь Лазурный берег, провинцию Прованс, национальный парк у границы с Испанией, места Авиньон, Тулон, Эйра, Сан-Тропе, мыс Антиб, Канны, Ниццу, Монако, Монте-Карло, и даже вырвались за границу франкоговорящего мира в итальянские Альпы к горе Монте...

Путешествия читателей The Village
Белые скалы и гадливые сурки острова WightИногда хочется оказаться на краю света. Оторваться от большой земли. Побыть "посередине нигде". Одним из таких мест может стать английский остров Isle of Wight.&nbsp;
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Путешествия читателей The Village

Белые скалы и гадливые сурки острова Wight Иногда хочется оказаться на краю света. Оторваться от большой земли. Побыть "посередине нигде". Одним из таких мест может стать английский остров Isle of Wight.&nbsp;