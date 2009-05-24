Лазурный берег Франции для начинающих В последний день мы завтракали в Каннах, обедали на Антибах, а потом улетали домой в Лондон. За десять дней мы проехали 2287 км. и увидели весь Лазурный берег, провинцию Прованс, национальный парк у границы с Испанией, места Авиньон, Тулон, Эйра, Сан-Тропе, мыс Антиб, Канны, Ниццу, Монако, Монте-Карло, и даже вырвались за границу франкоговорящего мира в итальянские Альпы к горе Монте...