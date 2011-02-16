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:) :)

На сайте с 5 ноября 2008

Комментарии13
Темы0
Посты4
Коротко0
Магазины терпят убытки из-за запрета парковки на Тверской

Все так глупо сделано, конечно каждый может взять и все отменить, запретить. Надо ж тоже как-то с пониманимаем подходить ко всем вопросам. Тверская издавно торговая улица, со множеством ресторанов, кафе, наблюдала картину, когда в будни уже около полуночи, пробок совершенно нет, стоит пару машин на обочине и эвакуатор ищет свою добычу среди тех машин, чьи хозяева наверняка как раз сидели в ресторане.
Сделали бы определенные часы когда можно парковать, там с 22-5 к примеру, и на выходных тоже, чтобы люди могли спокойно сходить в театр, в магазин, ведь на выходных в основном все не опаздывают на работы!

Свадебный переполох

ВАУ!!!!!)

Маленькие пирожки с клубникой

Здорово, обязательно надо попробывать)

Побалуем любимых, масленица за окном!

http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/62302-maslenitsa-gotovim-blinyi

Масленица! Готовим блины

это да, но ведь интересно попробывать новые рецепты, в том числе и новые начинки

Масленица! Готовим блины

Рада,что понравился)))

Побалуем любимых, масленица за окном!

Вчера помесила пост,с темой рецептов блинов, но чем больше рецептов, тем интереснее