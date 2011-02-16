:) :)
На сайте с 5 ноября 2008
Свадебный переполох
ВАУ!!!!!)
Маленькие пирожки с клубникой
Здорово, обязательно надо попробывать)
Масленица! Готовим блины
это да, но ведь интересно попробывать новые рецепты, в том числе и новые начинки
Масленица! Готовим блины
Рада,что понравился)))
Побалуем любимых, масленица за окном!
Вчера помесила пост,с темой рецептов блинов, но чем больше рецептов, тем интереснее
Все так глупо сделано, конечно каждый может взять и все отменить, запретить. Надо ж тоже как-то с пониманимаем подходить ко всем вопросам. Тверская издавно торговая улица, со множеством ресторанов, кафе, наблюдала картину, когда в будни уже около полуночи, пробок совершенно нет, стоит пару машин на обочине и эвакуатор ищет свою добычу среди тех машин, чьи хозяева наверняка как раз сидели в ресторане.
Сделали бы определенные часы когда можно парковать, там с 22-5 к примеру, и на выходных тоже, чтобы люди могли спокойно сходить в театр, в магазин, ведь на выходных в основном все не опаздывают на работы!