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На сайте с 5 ноября 2008
Рецепты читателей
«Пепси» против «Кока-Колы»Основанные в 1886 и 1903 годах, «Кока-Кола» и «Пепси» остаются конкурентами на рынке газированных напитков. Оба бренда ведут активную рекламную компанию, направленную друг против друга.
Рецепты читателей
«Пепси» против «Кока-Колы» Основанные в 1886 и 1903 годах, «Кока-Кола» и «Пепси» остаются конкурентами на рынке газированных напитков. Оба бренда ведут активную рекламную компанию, направленную друг против друга.
Рецепты читателей
Клубника в шоколадеПросмотрела поток и заметила,что в нем нет рецепта одного из вкусных и романтических десертов, а именно Клубники В Шоколаде!)
Рецепты читателей
Клубника в шоколаде Просмотрела поток и заметила,что в нем нет рецепта одного из вкусных и романтических десертов, а именно Клубники В Шоколаде!)
Магазины
Chapurin в ГУМеБренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.
Магазины
Chapurin в ГУМе Бренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.
Рецепты читателей