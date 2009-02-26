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На сайте с 5 ноября 2008

Комментарии13
Темы0
Посты4
Коротко0
Рецепты читателей
«Пепси» против «Кока-Колы»Основанные в 1886 и 1903 годах, «Кока-Кола» и «Пепси» остаются конкурентами на рынке газированных напитков. Оба бренда ведут активную рекламную компанию, направленную друг против друга.
150
Рецепты читателей

«Пепси» против «Кока-Колы» Основанные в 1886 и 1903 годах, «Кока-Кола» и «Пепси» остаются конкурентами на рынке газированных напитков. Оба бренда ведут активную рекламную компанию, направленную друг против друга.

Рецепты читателей
Клубника в шоколадеПросмотрела поток и заметила,что в нем нет рецепта одного из вкусных и романтических десертов, а именно Клубники В Шоколаде!)
20
Рецепты читателей

Клубника в шоколаде Просмотрела поток и заметила,что в нем нет рецепта одного из вкусных и романтических десертов, а именно Клубники В Шоколаде!)

Магазины
Chapurin в ГУМеБренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.&nbsp;
5
Магазины

Chapurin в ГУМе Бренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.&nbsp;

Рецепты читателей
Масленица! Готовим блиныИсточник:"The Concise Mrs Beeton's Book of Cookery"
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Рецепты читателей

Масленица! Готовим блины Источник:"The Concise Mrs Beeton's Book of Cookery"