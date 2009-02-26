Chapurin в ГУМе Бренд CHAPURIN продолжает расширять свое присутствие в столице. Весной 2009 года в Москве на Красной площади появится очередной монобренд марки. «Это беспрецедентный шаг для нас: мы отрываем бутик, который четко ориентирован на историю и стилистику великого ГУМа», - говорит Игорь Чапурин.