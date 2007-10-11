Видео с вечеринки I Love Rien I'm Parisien В вечеринке I Love Rien I'm Parisien нам нравится всё, от организаторов до участников, которыми 28 февраля стали музыканты лейбла Valerie Collective с западного побережья Франции. Только название у пати какое-то мутное; людям с брошенным на полпути высшим образованием сложно не только перевести его, но и произнести. Гайз, мы только-только освоили английские неправильные глаголы, яволь?