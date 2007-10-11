Look At Me
На сайте с 9 октября 2007
Ситуация
Видео с вечеринки I Love Rien I'm ParisienВ вечеринке I Love Rien I'm Parisien нам нравится всё, от организаторов до участников, которыми 28 февраля стали музыканты лейбла Valerie Collective с западного побережья Франции. Только название у пати какое-то мутное; людям с брошенным на полпути высшим образованием сложно не только перевести его, но и произнести. Гайз, мы только-только освоили английские неправильные глаголы, яволь?
Ситуация
Видео с вечеринки I Love Rien I'm Parisien В вечеринке I Love Rien I'm Parisien нам нравится всё, от организаторов до участников, которыми 28 февраля стали музыканты лейбла Valerie Collective с западного побережья Франции. Только название у пати какое-то мутное; людям с брошенным на полпути высшим образованием сложно не только перевести его, но и произнести. Гайз, мы только-только освоили английские неправильные глаголы, яволь?
Ситуация
Видео с открытия Squat CafeВ прошлые выходные в столице открылось новое заведение — Squat Cafe. Неважно, считаете ли вы принадлежащие тем же владельцам FAQ Cafe и ArteFAQ «гадюшниками» или «последними пристанищами поэтической души», пришло время составить мнение о новом месте.
Ситуация
Видео с открытия Squat Cafe В прошлые выходные в столице открылось новое заведение — Squat Cafe. Неважно, считаете ли вы принадлежащие тем же владельцам FAQ Cafe и ArteFAQ «гадюшниками» или «последними пристанищами поэтической души», пришло время составить мнение о новом месте.
Рецепты читателей
Fashion CookiesМногие люди умеют готовить, но готовить так, чтобы можно было сказать «пальчики оближешь» умеют немногие.
Рецепты читателей
Fashion Cookies Многие люди умеют готовить, но готовить так, чтобы можно было сказать «пальчики оближешь» умеют немногие.
Люди в городе
Занимательная морфологияСегодня мы поговорим о скромном вкладе, который успели внести молодые тренд-сеттеры в разговорный русский язык.
Люди в городе