101 день в Америке Итак, я все еще в Америке с творческими проектами. С самого начала своего пребывания, я пытаюсь составить для себя портрет среднестатистического американца, живущего в Нью-Йорке, т.е. скорее, жителя Нью-Йорка. Кто он? Как выглядит? Что предпочитает? Люди на улицах NY очень разношерстные, разнотипные. Это сбивало с толку. Поначалу, бросалась в глаза лояльность к поведению окружающих...