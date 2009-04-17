Julija Svetlova
На сайте с 18 ноября 2008
Путешествия читателей The Village
МАЙОРКА- жемчужина СредиземноморьяМайорка- самый крупный из Балеарских островов.Принадлежит Испании и считается самым красивым островом Средиземного моря. Первые поселения на острове были основаны ещё Римлянами. Лететь мы туда решили потому, что билеты были очень дешевы. Когда прилетели, то узнали, что большинство туристов на Майорке- немцы, ну и пара курортов окупирована англичанами. Главный язык- каталанский.
Путешествия читателей The Village
МАЙОРКА- жемчужина Средиземноморья Майорка- самый крупный из Балеарских островов.Принадлежит Испании и считается самым красивым островом Средиземного моря. Первые поселения на острове были основаны ещё Римлянами. Лететь мы туда решили потому, что билеты были очень дешевы. Когда прилетели, то узнали, что большинство туристов на Майорке- немцы, ну и пара курортов окупирована англичанами. Главный язык- каталанский.
Путешествия читателей The Village
PORTOBELLO road, LONDONВсе вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.
Путешествия читателей The Village
PORTOBELLO road, LONDON Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.
Путешествия читателей The Village
PARIS je t'aime Не буду много писать, смотрите картинки.
Путешествия читателей The Village
ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-23 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.
Путешествия читателей The Village
ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2 3 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.
Путешествия читателей The Village
Кейп Таун – там, где начинается АфрикаМестные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.
Путешествия читателей The Village
Кейп Таун – там, где начинается Африка Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.
Путешествия читателей The Village
Восточный Лондон- привет от рваных штиблет Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...
Путешествия читателей The Village