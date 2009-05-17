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ТК

Тимур Конский

На сайте с 20 ноября 2008

Комментарии20
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Посты3
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Hotelicopter: на ковре-вертолете

Вам ничего описание не напоминает?точнее стиль написания?)Мне вот лично сразу лезут в голову ассоциации с не без известным Титаником и не менее известным дирижаблем Гинденбург,везде-самый большой,самый роскошных,а главное-первый =((

Закон бутерброда

Был в Бургер Кинге в Европе, правда не в Лондоне,во первых тот же макдак,один в один,но зато на порядок дешевле....так что хз как его сравнили с рестораном,может я не в тех бургер кингах бывал ....

140 лет жевательной резинке!

уважаемые любители жвачек,просьба когда жуете,не открывайте рта,жуйте с закрытыми лопастями,это не сколько не показывает вашей крутости,а выглядит это просто пи**ец,меня лично блевать тянет

Необычные велосипеды и мотоциклы

и тут редбул да чтож такое или шарк хз

Самые дорогие продукты питания в мире

А если в котлету запихнуть золотой слиток грам на 400,то она сразу станет самой дорогой котлетой в мире...

В Россию приходит Burger King!

а в чем проблема?я был в бургер кинге в европе,мало того что у них вкуснее и дешевле,так еще и доставка по городу была,уж извините но если у вас задница растет не по дням а по часам,то тут виноваты не менеджеры по развитию
просто нужно помнить
что спрос рождает предложение ,а не наоборот...
никто никого силой в мак не тащит,вот к примеру я даже если ночью хочу покушать стараюсь ехать в карлс энд джуниорс,и к великому моему сожалению,днем когда макдак забит до отказаза в карлс энд джуниорс куча свободного места,учитывая что то там в десять раз вкуснее и обсулживание по залу ,бесплатные напитки и соусы,а дорже максимум на 10 процентов,Все равно все пруться в макдак...

Студия Артемия Лебедева

Лебедев крут,и студия у него крутая,и туалет у него крутой,и бизнес-линч с идеотекой крутые,и люди у него крутые работают, и клиенты у него крутые,и клавиатура оптимус-крутая,и музей барахла у него крутой,и праздники в студии они отмечают круто,и курилка у него крутая,и бабло он зарабатывает круто,ну и за что его не любить,за то что он достиг всего трудом своим и теперь делает что хочет?

Португалия. На краю света

первый пейзаж порадовал,красотища то какая

Офис недели: журнал «Афиша»

На самом деле в оффисе все зависит не от дизайнера и арт-директора,а от сотрудников,как они его обставят,а туда,где работают творческие люди всегда ходить приятно....Мне еще очень нравится у Лебедева оффис,у него там целый музей
Ну И что что маки?что теперь всем может сидеть за печатными машинками,чтоб гооврили,ой посмотрите какие бедняжки на печатных машинках печатают,не то что эти буржуи на маках?Оставьте уже эппл в покое,честное слово,Джобсу и тем кто сидит за маками на ваши комментарии абсолютно посрать...

Питерский ответ рэперу сяве

хаххаха,а ведь ниче так))
"Не читал Бальзака?По *балу на-ка"
)))

Офис недели: журнал «Афиша»
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Студия Артемия Лебедева

Ну не совсем своим трудом, но это совсем другая история.
Я его уважаю что он изменился и превратился из сказочного раздолбая в человека который действительно специалист в своей области.

Студия Артемия Лебедева

Клавиатура оптимус! да!!

Студия Артемия Лебедева

чего он достиг? славы среди офисного планктона и грязных хипстеров?

Студия Артемия Лебедева

ох истину глаголете! )) ох плюсов-то на всех не хватает

Студия Артемия Лебедева

Вот клавиатура конечно симпатична... ничего не возражу...

Студия Артемия Лебедева

это вы меня щас так назвали и 80 процентов дизайнеров в России?хм ну как минимум не тактично,как максимум вы его не знаете,и с чего он начинал тоже не знаете,так что уж постарайтесь по культурнее выражаться....не вам судить в каких кругах он имеет славу...

Студия Артемия Лебедева

ну начинал то он один и пахал как лошадь,и вообще я считаю что у нас в россии потому такой дизайн и уебанский и типографика уебанская,что многие считают себя умнее других и не любят Лебедева,а почитали бы ководство не было бы таких уебанских реклам в нашей стране,ну или как минимум хоть типографику не уродовали...

Студия Артемия Лебедева

а вам судить?
сомневаюсь

Студия Артемия Лебедева

Про кодоводство согласен, должно быть на столе у каждого кто занимается дизайном.
Но этому не бывать, т.к. все считают что правила написанные там Лебедев выдумал сам и не хотят кому-то подражать. Такая уж у нас страна.

В Россию приходит Burger King!

неосведомленность ведет людей туда и повсеместность.Стоит вспомнить еще fridays и старлайт конечно.

В Россию приходит Burger King!
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В Россию приходит Burger King!

а мы только дешевые обсуждаем?я высказала свои предпочтения относительно качества.Я не так часто "питаюсь" такого рода едой,и не ставлю перед собой задачу есть бургеры каждый день дешево)лучше уж один во фрайдис и чтоб на месяц еще счастья хватило,а то и на два.

В Россию приходит Burger King!
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В Россию приходит Burger King!

согласна,расплывчатый вопрос.
но все же думаю что мало кто посмотрев на цену во фрайдис поплетется грустно в мак)

В Россию приходит Burger King!
комментарий удалён
В Россию приходит Burger King!

ха)ну в таком уж случае есть много других мест,где можно нагло сидеть тыкать лед трубочкой 2 часа)во фрайдис есть смысл идти только за бургером)

В Россию приходит Burger King!

А как в Москве с кофейнями дела? тысячи шоколадниц и кофе хаусов, как у в Питере? Или есть приятные исключения?

В Россию приходит Burger King!

тысячитриллионмиллионов)исключения конечно есть,но это наверное любитель лучше знает,для меня существует единственная кофейня - старбакс.Считаю их кофе и абсолютный бест.

В Россию приходит Burger King!

Москвичи, москвичи. до вас 4 часа пути, а живете будто в другой стране. Старбакс нам только снится. Хотя нам до Финляндии ближе.

В Россию приходит Burger King!

а мне до него 5 минут пешком.И даже не знаю хорошо или плохо это)

Студия Артемия Лебедева

«не сотвори себе кумира» — отозвалось издалека.

Самые дорогие продукты питания в мире

точно)))))

В Россию приходит Burger King!

о, карлс энд джуниорс это вещь. жалко, в москве их нет

Студия Артемия Лебедева
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140 лет жевательной резинке!

XD а как же такие парни в коже и в огромных солнцезащитных очках?им по статусу положено

140 лет жевательной резинке!

дадада, причавкивая еще :D

140 лет жевательной резинке!

и никаких шалостей типа "А давай посмотрим, отклеется ли жвачка от твоих волос или сразу стричься пойдешь?".

140 лет жевательной резинке!

И еще - руки бы оборвать тем, кто после использования жвачки по назначению прилепляет ее куда попало: сиденья, столы, пол, потолок и иже с ними!

Hotelicopter: на ковре-вертолете

пророчите..

Hotelicopter: на ковре-вертолете

вы это сказали чтоб потом на меня все свалить?=))шучу шучу,это просто мнение=)ну не знаю перелететь из точки А в точку В за несколько часов я не против,но чтоб жить в отеле в небе это уж извольте пусть истинные самураи летают))

Hotelicopter: на ковре-вертолете

Эти ассоциации первые, что пришли мне в голову, именно так. Как с предшественниками-гигантами.

Студия Артемия Лебедева

ну, по крайней мере, он производит свои собственные товары под своей маркой
и он самый знаменитый русский дизайнер ( и не только в России)
мало? а Вы чего достигли?

Студия Артемия Лебедева

хихи, а почему хипстеры грязные? не моются чтоли? =)))

Студия Артемия Лебедева

эгри. по крайней мере это известные и общедоступные вещи, и не читает их только тот, кто ленится.

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