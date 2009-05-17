Тимур Конский
На сайте с 20 ноября 2008
Был в Бургер Кинге в Европе, правда не в Лондоне,во первых тот же макдак,один в один,но зато на порядок дешевле....так что хз как его сравнили с рестораном,может я не в тех бургер кингах бывал ....
уважаемые любители жвачек,просьба когда жуете,не открывайте рта,жуйте с закрытыми лопастями,это не сколько не показывает вашей крутости,а выглядит это просто пи**ец,меня лично блевать тянет
и тут редбул да чтож такое или шарк хз
А если в котлету запихнуть золотой слиток грам на 400,то она сразу станет самой дорогой котлетой в мире...
а в чем проблема?я был в бургер кинге в европе,мало того что у них вкуснее и дешевле,так еще и доставка по городу была,уж извините но если у вас задница растет не по дням а по часам,то тут виноваты не менеджеры по развитию
просто нужно помнить
что спрос рождает предложение ,а не наоборот...
никто никого силой в мак не тащит,вот к примеру я даже если ночью хочу покушать стараюсь ехать в карлс энд джуниорс,и к великому моему сожалению,днем когда макдак забит до отказаза в карлс энд джуниорс куча свободного места,учитывая что то там в десять раз вкуснее и обсулживание по залу ,бесплатные напитки и соусы,а дорже максимум на 10 процентов,Все равно все пруться в макдак...
Лебедев крут,и студия у него крутая,и туалет у него крутой,и бизнес-линч с идеотекой крутые,и люди у него крутые работают, и клиенты у него крутые,и клавиатура оптимус-крутая,и музей барахла у него крутой,и праздники в студии они отмечают круто,и курилка у него крутая,и бабло он зарабатывает круто,ну и за что его не любить,за то что он достиг всего трудом своим и теперь делает что хочет?
первый пейзаж порадовал,красотища то какая
На самом деле в оффисе все зависит не от дизайнера и арт-директора,а от сотрудников,как они его обставят,а туда,где работают творческие люди всегда ходить приятно....Мне еще очень нравится у Лебедева оффис,у него там целый музей
Ну И что что маки?что теперь всем может сидеть за печатными машинками,чтоб гооврили,ой посмотрите какие бедняжки на печатных машинках печатают,не то что эти буржуи на маках?Оставьте уже эппл в покое,честное слово,Джобсу и тем кто сидит за маками на ваши комментарии абсолютно посрать...
хаххаха,а ведь ниче так))
"Не читал Бальзака?По *балу на-ка"
)))
Ну не совсем своим трудом, но это совсем другая история.
Я его уважаю что он изменился и превратился из сказочного раздолбая в человека который действительно специалист в своей области.
Клавиатура оптимус! да!!
чего он достиг? славы среди офисного планктона и грязных хипстеров?
ох истину глаголете! )) ох плюсов-то на всех не хватает
Вот клавиатура конечно симпатична... ничего не возражу...
это вы меня щас так назвали и 80 процентов дизайнеров в России?хм ну как минимум не тактично,как максимум вы его не знаете,и с чего он начинал тоже не знаете,так что уж постарайтесь по культурнее выражаться....не вам судить в каких кругах он имеет славу...
ну начинал то он один и пахал как лошадь,и вообще я считаю что у нас в россии потому такой дизайн и уебанский и типографика уебанская,что многие считают себя умнее других и не любят Лебедева,а почитали бы ководство не было бы таких уебанских реклам в нашей стране,ну или как минимум хоть типографику не уродовали...
а вам судить?
сомневаюсь
Про кодоводство согласен, должно быть на столе у каждого кто занимается дизайном.
Но этому не бывать, т.к. все считают что правила написанные там Лебедев выдумал сам и не хотят кому-то подражать. Такая уж у нас страна.
неосведомленность ведет людей туда и повсеместность.Стоит вспомнить еще fridays и старлайт конечно.
а мы только дешевые обсуждаем?я высказала свои предпочтения относительно качества.Я не так часто "питаюсь" такого рода едой,и не ставлю перед собой задачу есть бургеры каждый день дешево)лучше уж один во фрайдис и чтоб на месяц еще счастья хватило,а то и на два.
согласна,расплывчатый вопрос.
но все же думаю что мало кто посмотрев на цену во фрайдис поплетется грустно в мак)
ха)ну в таком уж случае есть много других мест,где можно нагло сидеть тыкать лед трубочкой 2 часа)во фрайдис есть смысл идти только за бургером)
А как в Москве с кофейнями дела? тысячи шоколадниц и кофе хаусов, как у в Питере? Или есть приятные исключения?
тысячитриллионмиллионов)исключения конечно есть,но это наверное любитель лучше знает,для меня существует единственная кофейня - старбакс.Считаю их кофе и абсолютный бест.
Москвичи, москвичи. до вас 4 часа пути, а живете будто в другой стране. Старбакс нам только снится. Хотя нам до Финляндии ближе.
а мне до него 5 минут пешком.И даже не знаю хорошо или плохо это)
«не сотвори себе кумира» — отозвалось издалека.
точно)))))
о, карлс энд джуниорс это вещь. жалко, в москве их нет
XD а как же такие парни в коже и в огромных солнцезащитных очках?им по статусу положено
дадада, причавкивая еще :D
и никаких шалостей типа "А давай посмотрим, отклеется ли жвачка от твоих волос или сразу стричься пойдешь?".
И еще - руки бы оборвать тем, кто после использования жвачки по назначению прилепляет ее куда попало: сиденья, столы, пол, потолок и иже с ними!
пророчите..
вы это сказали чтоб потом на меня все свалить?=))шучу шучу,это просто мнение=)ну не знаю перелететь из точки А в точку В за несколько часов я не против,но чтоб жить в отеле в небе это уж извольте пусть истинные самураи летают))
Эти ассоциации первые, что пришли мне в голову, именно так. Как с предшественниками-гигантами.
ну, по крайней мере, он производит свои собственные товары под своей маркой
и он самый знаменитый русский дизайнер ( и не только в России)
мало? а Вы чего достигли?
хихи, а почему хипстеры грязные? не моются чтоли? =)))
эгри. по крайней мере это известные и общедоступные вещи, и не читает их только тот, кто ленится.
Вам ничего описание не напоминает?точнее стиль написания?)Мне вот лично сразу лезут в голову ассоциации с не без известным Титаником и не менее известным дирижаблем Гинденбург,везде-самый большой,самый роскошных,а главное-первый =((