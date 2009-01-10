South Park City – город-призрак и музей Наверняка все в какой-то степени знакомы с мульт-сериалом "South Park",да-да "Кенни","мистер Хэнки" и т.д.Однако мало кто знает ,что существует реальный прототип мультипликационного города "South Park", точнее официальное название у него "Фэрплэй", точнее не город, а город-призрак, а если быть еще точнее, то сейчас это музей. Не удивляйтесь, на самом все...