Тимур Конский
На сайте с 20 ноября 2008
Путешествия читателей The Village
Дорога смерти в БоливииТак и хочется сказать перед началом - "Эй товарищи стритрейсеры,я тут знаю одну отличную трассу."
Путешествия читателей The Village
Дорога смерти в Боливии Так и хочется сказать перед началом - "Эй товарищи стритрейсеры,я тут знаю одну отличную трассу."
Путешествия читателей The Village
Город – призрак Сан Жи (Тайвань)В предместьях Тайбэя (Тайвань) есть заброшенный город Сан Жи (San Zhi).Изначально Сан Жи строился в футуристическом стиле как роскошныйкурорт для состоятельных людей. Однако после многочисленных несчастныхслучаев, происходивших на стройке, возведение города было остановлено.Нехватка средств и нехватка готовности продолжать дальше привели ктому, что город превратился в долгострой, а...
Путешествия читателей The Village
Город – призрак Сан Жи (Тайвань) В предместьях Тайбэя (Тайвань) есть заброшенный город Сан Жи (San Zhi).Изначально Сан Жи строился в футуристическом стиле как роскошныйкурорт для состоятельных людей. Однако после многочисленных несчастныхслучаев, происходивших на стройке, возведение города было остановлено.Нехватка средств и нехватка готовности продолжать дальше привели ктому, что город превратился в долгострой, а...
Путешествия читателей The Village
South Park City – город-призрак и музей Наверняка все в какой-то степени знакомы с мульт-сериалом "South Park",да-да "Кенни","мистер Хэнки" и т.д.Однако мало кто знает ,что существует реальный прототип мультипликационного города "South Park", точнее официальное название у него "Фэрплэй", точнее не город, а город-призрак, а если быть еще точнее, то сейчас это музей. Не удивляйтесь, на самом все...
Путешествия читателей The Village