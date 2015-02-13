Настя Красильникова
На сайте с 9 декабря 2008
какой изворотливый вице-мэр! (всем привет)
какой современный чиновник!
Аня <3
прочитала "собаки-писатели" и не удивилась
давайте предположим, что в городе много беременных, рожающих и родивших девушек — они этот город определенным образом воспринимают, и им есть, что об этом рассказать.
если позволить себе такое допущение, то многое, вероятно, станет яснее.
какой прекрасный пост, Сережа!
отличная иллюстрация)
только не надо писать про 20 йосных приложений и слегка упомянуть одно для андроида. Как обычно
а спасибо ) буду ждать.
Окей, предположим. Но я в тексте про город вообще мало чего увидела. Кроме того, что в Москве у героини был налаженный быт, а в Питере нет. Быт — это ведь не совсем описание города.
Я так поняла текст, что в Петербурге, только в него приедешь — сразу беременеешь.
Ой.
Дарья, дело в том, что к журналистике данный текст не имеет никакого отношения, хотя бы потому, что размещен в разделе "Блоги". Я тоже раньше задавала авторам подобные вопросы, меня, так сказать, "проконсультировали" )))
Здесь хочется процитировать Владимира Познера ("Российская газета"):
"Где проходит граница между блогером и журналистом?
Журналистика - это профессия. "Блогерство" - это все, что угодно, но только не профессия. Журналист обязан (если только он остается в профессии) информировать свою аудиторию как можно более широко, объективно и правдиво. Он несет ответственность перед этой аудиторией за то, что он пишет или говорит. Блогер не несет никакой ответственности ни перед кем".
На широко, объективно и правдиво здесь надеяться не приходится. Об ответственности даже упоминать не стоит, это совсем другая плоскость. Я очень рада за девушку, что она, наконец, обрела счастье, в то же время сам текст подходит, скорее, для жж. В последнее время очень популярен формат "исповеди", здесь мы его и наблюдаем.
Я бы тоже хотела более ясно представлять себе критерии выбора тем и текстов на сайте. С джинсой сразу все понятно, но почему издание так упорно идет в сторону дневниковых записей...
С другой стороны, ощущения живущих в городе по поводу значимых для большинства событий (будь то беременность или поиск прекрасного мужчины/женщины 20-30-40 и т.п.) - чем не тема для портала о и для горожан?
Эльза, хорошо сказали, спасибо! Но вот в чем вопрос: у блогера-то должно быть чувство текста? Навык выстраивания композиции? Талант, если угодно. Мне кажется, что просто болтовня о своей жизни по принципу "как бог на душу положит" еще не есть "блогерство".
Эта девушка уже вторым постом водит меня за нос. Такое ощущение всегда возникает, когда автор не умеет расставить акценты, не умеет сам для себя определить, а о чем же ему важнее всего сказать в этом посте: об шампанском, али об яйце.
И меня это несколько раздражает. Претенциозность на ровном месте.
на андроид есть Growmeup тот же список дел с напоминания
<3