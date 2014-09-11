вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии71
Темы0
Посты233
Коротко0
НК

Настя Красильникова

На сайте с 9 декабря 2008

Комментарии71
Темы0
Посты233
Коротко0
Откуда домашние животные заранее знают, что к вам придут гости?
Есть вопрос
Откуда домашние животные заранее знают, что к вам придут гости?The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
41
Откуда домашние животные заранее знают, что к вам придут гости?
Есть вопрос

Откуда домашние животные заранее знают, что к вам придут гости? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане

Можете ли вы отличить породистую собаку от дворняги?
Тест

Можете ли вы отличить породистую собаку от дворняги?The Village совместно с фондом «Дарящие надежду» предлагает читателям проверить, насколько хорошо они ориентируются в породах собак

Тест

Можете ли вы отличить породистую собаку от дворняги? The Village совместно с фондом «Дарящие надежду» предлагает читателям проверить, насколько хорошо они ориентируются в породах собак

Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении моркови
Что нового
Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении морковиОфтальмолог Ирина Лещенко рассказала The Village о том, почему близоруких по всему миру становится больше, как выбирать контактные линзы и в чём заблуждались советские окулисты
71
Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении моркови
Что нового

Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении моркови Офтальмолог Ирина Лещенко рассказала The Village о том, почему близоруких по всему миру становится больше, как выбирать контактные линзы и в чём заблуждались советские окулисты

Сексолог, биолог, психотерапевт и косметолог — о тенденциях в своей профессиональной деятельности
Что нового
Сексолог, биолог, психотерапевт и косметолог — о тенденциях в своей профессиональной деятельностиThe Village вспоминает лучшие материалы рубрики «Что нового»
2
Сексолог, биолог, психотерапевт и косметолог — о тенденциях в своей профессиональной деятельности
Что нового

Сексолог, биолог, психотерапевт и косметолог — о тенденциях в своей профессиональной деятельности The Village вспоминает лучшие материалы рубрики «Что нового»

Ситуация

Герои материала The Village оказались обманщиками

Никита Дёмин и Ольга Тиманова из проекта Goodbye Normals обманули своих читателей

113
Ситуация

Герои материала The Village оказались обманщиками Никита Дёмин и Ольга Тиманова из проекта Goodbye Normals обманули своих читателей

Город
Дискриминация: Как и за что все притесняют всехКак чувствуют себя в этом мире и защищают свои права инвалиды, геи, темнокожие, толстые, небогатые и шестипалые люди
0
Город

Дискриминация: Как и за что все притесняют всех Как чувствуют себя в этом мире и защищают свои права инвалиды, геи, темнокожие, толстые, небогатые и шестипалые люди

Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах
Город
Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России
23
Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах
Город

Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России

Как я неделю носила хиджаб в Москве
Личный опыт
Как я неделю носила хиджаб в МосквеКак передвигаться по городу, есть, пить пиво, причёсываться и проводить рабочие встречи, если у тебя на голове мусульманский платок
149
Как я неделю носила хиджаб в Москве
Личный опыт

Как я неделю носила хиджаб в Москве Как передвигаться по городу, есть, пить пиво, причёсываться и проводить рабочие встречи, если у тебя на голове мусульманский платок

Инвалиды по зрению — о жизни в российских городах
Город
Инвалиды по зрению — о жизни в российских городах Как ходят в магазин, читают книги и зарабатывают деньги незрячие люди в России
9
Инвалиды по зрению — о жизни в российских городах
Город

Инвалиды по зрению — о жизни в российских городах Как ходят в магазин, читают книги и зарабатывают деньги незрячие люди в России

Эй вы, там, наверху: Жители Москвы, Петербурга и Будапешта о чудовищных соседях
Как у них
Эй вы, там, наверху: Жители Москвы, Петербурга и Будапешта о чудовищных соседяхБурно совокупляющиеся старички, бар под окнами, плавающие по коридору тапки и кладбище зверушек — The Village узнал у жителей разных городов, чем им мешают соседи
52
Эй вы, там, наверху: Жители Москвы, Петербурга и Будапешта о чудовищных соседях
Как у них

Эй вы, там, наверху: Жители Москвы, Петербурга и Будапешта о чудовищных соседях Бурно совокупляющиеся старички, бар под окнами, плавающие по коридору тапки и кладбище зверушек — The Village узнал у жителей разных городов, чем им мешают соседи

Город
Правила городского этикетаКак вести себя в транспорте, в магазинах, на улице, за рулём и в интернете
1
Город

Правила городского этикета Как вести себя в транспорте, в магазинах, на улице, за рулём и в интернете

Правила поведения для офисных сотрудников
Город
Правила поведения для офисных сотрудниковОсобенности употребления еды, переговоров по телефону и выяснения личных отношений — в нашем списке рекомендаций для тех, кто работает в офисе
53
Правила поведения для офисных сотрудников
Город

Правила поведения для офисных сотрудников Особенности употребления еды, переговоров по телефону и выяснения личных отношений — в нашем списке рекомендаций для тех, кто работает в офисе

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Город
Правила поведения для пассажиров общественного транспортаКак вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций
228
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Город

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций

Дорогая редакция
Книга недели
Дорогая редакцияМы публикуем главу из книги, написанной бывшими сотрудниками «Ленты.ру»
12
Дорогая редакция
Книга недели

Дорогая редакция Мы публикуем главу из книги, написанной бывшими сотрудниками «Ленты.ру»

Участники и лозунги «Марша мира»
Фоторепортаж
Участники и лозунги «Марша мира»The Village публикует фотографии с прошедшего вчера в центре Москвы шествия
28
Участники и лозунги «Марша мира»
Фоторепортаж

Участники и лозунги «Марша мира» The Village публикует фотографии с прошедшего вчера в центре Москвы шествия

Чему учат на курсах самообороны
Город
Чему учат на курсах самообороныПриёмы уличной драки, психологический отпор противнику и юридические тонкости столкновений — The Village узнал, чему можно научиться на курсах самообороны
5
Чему учат на курсах самообороны
Город

Чему учат на курсах самообороны Приёмы уличной драки, психологический отпор противнику и юридические тонкости столкновений — The Village узнал, чему можно научиться на курсах самообороны

Город
100 вещей, которые нас бесят в МосквеРедакция The Village взяла на себя смелость составить список явлений в современной Москве, мимо которых невозможно пройти без раздражения
190
Город

100 вещей, которые нас бесят в Москве Редакция The Village взяла на себя смелость составить список явлений в современной Москве, мимо которых невозможно пройти без раздражения

Последняя капля: На что москвичи жалуются барменам
Город
Последняя капля: На что москвичи жалуются барменамThe Village решил узнать, на что жалуются, злятся, кого ругают и чем недовольны посетители московских баров
10
Последняя капля: На что москвичи жалуются барменам
Город

Последняя капля: На что москвичи жалуются барменам The Village решил узнать, на что жалуются, злятся, кого ругают и чем недовольны посетители московских баров

Самые злые комментарии читателей The Village
Ситуация
Самые злые комментарии читателей The VillageВ рамках тематической недели "Злая Москва" мы решили собрать самые чудовищные комментарии, которыми читатели сопровождают материалы The Village
63
Самые злые комментарии читателей The Village
Ситуация

Самые злые комментарии читателей The Village В рамках тематической недели "Злая Москва" мы решили собрать самые чудовищные комментарии, которыми читатели сопровождают материалы The Village

Месяц воздержания: Как редакция The Village отказалась от соблазнов
Эксперимент
Месяц воздержания: Как редакция The Village отказалась от соблазнов30 дней без секса, алкоголя, сериалов, иностранных продуктов, сахара, мата, социальных сетей и лишних трат
10
Месяц воздержания: Как редакция The Village отказалась от соблазнов
Эксперимент

Месяц воздержания: Как редакция The Village отказалась от соблазнов 30 дней без секса, алкоголя, сериалов, иностранных продуктов, сахара, мата, социальных сетей и лишних трат

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ