Настя Красильникова
На сайте с 9 декабря 2008
Есть вопрос
Откуда домашние животные заранее знают, что к вам придут гости?The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Откуда домашние животные заранее знают, что к вам придут гости? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Тест
Можете ли вы отличить породистую собаку от дворняги?The Village совместно с фондом «Дарящие надежду» предлагает читателям проверить, насколько хорошо они ориентируются в породах собак
Тест
Можете ли вы отличить породистую собаку от дворняги? The Village совместно с фондом «Дарящие надежду» предлагает читателям проверить, насколько хорошо они ориентируются в породах собак
Что нового
Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении морковиОфтальмолог Ирина Лещенко рассказала The Village о том, почему близоруких по всему миру становится больше, как выбирать контактные линзы и в чём заблуждались советские окулисты
Что нового
Офтальмолог Ирина Лещенко — о непобедимой близорукости и разоблачении моркови Офтальмолог Ирина Лещенко рассказала The Village о том, почему близоруких по всему миру становится больше, как выбирать контактные линзы и в чём заблуждались советские окулисты
Что нового
Сексолог, биолог, психотерапевт и косметолог — о тенденциях в своей профессиональной деятельностиThe Village вспоминает лучшие материалы рубрики «Что нового»
Что нового
Сексолог, биолог, психотерапевт и косметолог — о тенденциях в своей профессиональной деятельности The Village вспоминает лучшие материалы рубрики «Что нового»
Ситуация
Герои материала The Village оказались обманщиками
Никита Дёмин и Ольга Тиманова из проекта Goodbye Normals обманули своих читателей
Ситуация
Герои материала The Village оказались обманщиками Никита Дёмин и Ольга Тиманова из проекта Goodbye Normals обманули своих читателей
Город
Дискриминация: Как и за что все притесняют всехКак чувствуют себя в этом мире и защищают свои права инвалиды, геи, темнокожие, толстые, небогатые и шестипалые люди
Город
Дискриминация: Как и за что все притесняют всех Как чувствуют себя в этом мире и защищают свои права инвалиды, геи, темнокожие, толстые, небогатые и шестипалые люди
Город
Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России
Город
Инвалиды-колясочники — о жизни в российских городах Как ходят в школу, посещают музеи, занимаются спортом и путешествуют на самолётах малоподвижные люди в России
Личный опыт
Как я неделю носила хиджаб в МосквеКак передвигаться по городу, есть, пить пиво, причёсываться и проводить рабочие встречи, если у тебя на голове мусульманский платок
Личный опыт
Как я неделю носила хиджаб в Москве Как передвигаться по городу, есть, пить пиво, причёсываться и проводить рабочие встречи, если у тебя на голове мусульманский платок
Город
Инвалиды по зрению — о жизни в российских городах Как ходят в магазин, читают книги и зарабатывают деньги незрячие люди в России
Город
Инвалиды по зрению — о жизни в российских городах Как ходят в магазин, читают книги и зарабатывают деньги незрячие люди в России
Как у них
Эй вы, там, наверху: Жители Москвы, Петербурга и Будапешта о чудовищных соседяхБурно совокупляющиеся старички, бар под окнами, плавающие по коридору тапки и кладбище зверушек — The Village узнал у жителей разных городов, чем им мешают соседи
Как у них
Эй вы, там, наверху: Жители Москвы, Петербурга и Будапешта о чудовищных соседях Бурно совокупляющиеся старички, бар под окнами, плавающие по коридору тапки и кладбище зверушек — The Village узнал у жителей разных городов, чем им мешают соседи
Город
Правила городского этикетаКак вести себя в транспорте, в магазинах, на улице, за рулём и в интернете
Город
Правила городского этикета Как вести себя в транспорте, в магазинах, на улице, за рулём и в интернете
Город
Правила поведения для офисных сотрудниковОсобенности употребления еды, переговоров по телефону и выяснения личных отношений — в нашем списке рекомендаций для тех, кто работает в офисе
Город
Правила поведения для офисных сотрудников Особенности употребления еды, переговоров по телефону и выяснения личных отношений — в нашем списке рекомендаций для тех, кто работает в офисе
Город
Правила поведения для пассажиров общественного транспортаКак вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций
Город
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций
Книга недели
Дорогая редакция Мы публикуем главу из книги, написанной бывшими сотрудниками «Ленты.ру»
Фоторепортаж
Участники и лозунги «Марша мира»The Village публикует фотографии с прошедшего вчера в центре Москвы шествия
Фоторепортаж
Участники и лозунги «Марша мира» The Village публикует фотографии с прошедшего вчера в центре Москвы шествия
Город
Чему учат на курсах самообороныПриёмы уличной драки, психологический отпор противнику и юридические тонкости столкновений — The Village узнал, чему можно научиться на курсах самообороны
Город
Чему учат на курсах самообороны Приёмы уличной драки, психологический отпор противнику и юридические тонкости столкновений — The Village узнал, чему можно научиться на курсах самообороны
Город
100 вещей, которые нас бесят в МосквеРедакция The Village взяла на себя смелость составить список явлений в современной Москве, мимо которых невозможно пройти без раздражения
Город
100 вещей, которые нас бесят в Москве Редакция The Village взяла на себя смелость составить список явлений в современной Москве, мимо которых невозможно пройти без раздражения
Город
Последняя капля: На что москвичи жалуются барменамThe Village решил узнать, на что жалуются, злятся, кого ругают и чем недовольны посетители московских баров
Город
Последняя капля: На что москвичи жалуются барменам The Village решил узнать, на что жалуются, злятся, кого ругают и чем недовольны посетители московских баров
Ситуация
Самые злые комментарии читателей The VillageВ рамках тематической недели "Злая Москва" мы решили собрать самые чудовищные комментарии, которыми читатели сопровождают материалы The Village
Ситуация
Самые злые комментарии читателей The Village В рамках тематической недели "Злая Москва" мы решили собрать самые чудовищные комментарии, которыми читатели сопровождают материалы The Village
Эксперимент
Месяц воздержания: Как редакция The Village отказалась от соблазнов30 дней без секса, алкоголя, сериалов, иностранных продуктов, сахара, мата, социальных сетей и лишних трат
Эксперимент