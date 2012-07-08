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KF

Katerina Fisenko

На сайте с 26 февраля 2011

Комментарии30Темы2Посты12
Коротко0
Рецепты для блендера


Готовим с друзьями мидии Гигант Киви

Соглашусь в том, что майонез, вообще, дурость:) Вредно, да и портит вкус, на мой взгляд. Оливье - исключение:)
Я вот тоже люблю готовить мидии, только рецепт попроще: http://ck-smoothie.blogspot.com/2012/01/happy-new-year.html

Лёд тронулся: Зимние катки в Москве

А на Чистопрудном хороший каток?)

В Месте: Dome

Что за музыка, не подскажите?))

Пирог с черной смородиной

В смысле 2? Пирога?)

Диетическая запеканка с курагой

примерно 200 градусов.

Пирог с черной смородиной

Никак:) Фруктоза - это то, что придает сладость фруктам и ягодам. "Природный" сахар, менее зловредный чем обычный. Поищите в любом магазине!

Диетическая запеканка с курагой

Отнюдь. Без такого количества будет безвкусно, и вся запеканка распадется.

Фоторепортаж: Как делают мороженое «Баскин Роббинс»

Кстати, самое вкусное ягодное и шоколадное с пастилой а-ля птичье молоко)

Фоторепортаж: Как делают мороженое «Баскин Роббинс»

Хорошо бы и самих работников сфотографировать, чтоб понять, что у них там с санитарией))

Рецепты для блендера

Томатный суп-пюре с морепродуктами: http://cutiekates.blogspot.com/2012/03/tomato-soup-with-shrimps-and-mussels.html

Манговый смузи: http://cutiekates.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html

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