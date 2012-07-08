Katerina Fisenko
На сайте с 26 февраля 2011
Соглашусь в том, что майонез, вообще, дурость:) Вредно, да и портит вкус, на мой взгляд. Оливье - исключение:)
Я вот тоже люблю готовить мидии, только рецепт попроще: http://ck-smoothie.blogspot.com/2012/01/happy-new-year.html
А на Чистопрудном хороший каток?)
Что за музыка, не подскажите?))
В смысле 2? Пирога?)
примерно 200 градусов.
Никак:) Фруктоза - это то, что придает сладость фруктам и ягодам. "Природный" сахар, менее зловредный чем обычный. Поищите в любом магазине!
Отнюдь. Без такого количества будет безвкусно, и вся запеканка распадется.
Кстати, самое вкусное ягодное и шоколадное с пастилой а-ля птичье молоко)
Хорошо бы и самих работников сфотографировать, чтоб понять, что у них там с санитарией))
Томатный суп-пюре с морепродуктами: http://cutiekates.blogspot.com/2012/03/tomato-soup-with-shrimps-and-mussels.html
Манговый смузи: http://cutiekates.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html