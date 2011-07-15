Katerina Fisenko
На сайте с 26 февраля 2011
Рецепты читателей
Томатный суп с морепродуктамиИнгредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты читателей
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты читателей
Ароматное имбирное печеньеКогда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Рецепты читателей
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Рецепты читателей
Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!
Рецепты читателей
Ризотто с креветками Облегченный вариант наивкуснейшего итальянского блюда.
Рецепты читателей
Запеченные мидии с сыром и томатамиМожете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Рецепты читателей
Запеченные мидии с сыром и томатами Можете воспринимать это блюдо как закуску или как горячее, но в любом случае это очень вкусно и прекрасно подходит для новогоднего стола.
Рецепты читателей
Цезарь без вреда для талииНе оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))
Рецепты читателей
Цезарь без вреда для талии Не оригинальный рецепт, но ингредиенты те же. Главное - без вреда для талии!;))
Рецепты читателей
Пирог с черной смородинойПесочная основа, творожная начинка и большой слой ягод сверху
Рецепты читателей
Пирог с черной смородиной Песочная основа, творожная начинка и большой слой ягод сверху
Рецепты читателей
Актуальней не бывает. Ванильное мороженоеСейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.
Рецепты читателей
Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.
Рецепты читателей
Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаляПочему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Рецепты читателей
Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Рецепты читателей
Мангово-ананасовый смузиУра-ура-ура. Наконец-то делюсь с вами рецептом своего мангово-ананасового смузи! Чистый экспромт, дорогие читатели, а получило-о-о-ось. Вкусненько!
Рецепты читателей
Мангово-ананасовый смузи Ура-ура-ура. Наконец-то делюсь с вами рецептом своего мангово-ананасового смузи! Чистый экспромт, дорогие читатели, а получило-о-о-ось. Вкусненько!
Рецепты читателей
Диетическая запеканка с курагойНе знаю как по-вашему, но по мне звучит очень аппетитно и заманчиво! По секрету скажу, что эта запеканочка самая диетеческая! В ней нет ни сахара, ни муки, ни уж тем более масла.
Рецепты читателей
Диетическая запеканка с курагой Не знаю как по-вашему, но по мне звучит очень аппетитно и заманчиво! По секрету скажу, что эта запеканочка самая диетеческая! В ней нет ни сахара, ни муки, ни уж тем более масла.
Рецепты читателей
Чернично-вишневый пирогЛегкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.
Рецепты читателей