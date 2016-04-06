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Анна Масловская

На сайте с 6 января 2009

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Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце

иллюстрации шикарные какие!

Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце

Рецепты придумал его друг и фанат пиццы Ленни Монтальто – нет. 

Почему закрывается Noma — и что будет дальше

Думается мне, что для того, чтобы до конца 2016 года ни одного свободного места не было в брони. 

Выбор и заваривание пуэра

Всем привет и спасибо за комментарии. Мы уточнили ещё несколько деталей у спикера и добавили в материал. Теперь там намного больше о заваривании. Ещё раз спасибо всем!

Кафе Sito

Андрей, меню в кафе короткое, мы написали о всех блюдах. Еда хорошая, простая, продукты чувствуется хорошие. Вам нужны минусы? Я увидела один — больно дорогой кебаб. 

Что такое органическое, биодинамическое и природное вино

можно говорят

Внешний вид: Даша Яструбицкая (Москва), администратор Ping Pong Club

Красавица и супер-стиль!

Редактор раздела «Еда» The Village попала в рейтинг ресторанных героев Москвы

Рейтинг составлен по мнениям самих деятелей индустрии. 

Возрождение пиццы в Delicatessen, стиль Meat Point, тефтели и бургеры на улице

Делосс, кстати, учился на архитектора/дизайнера/декоратора. Что и видно по его ресторанам.

Держу пальцы за Meat Point в любом случае. 

Термины и блюда итальянской кухни

Мы с нашим корректором и московскими шефами считаем иначе. 

Термины и блюда итальянской кухни

Vi mogete schitat' nepravil'no.

Hota ya ne stala bi pozorit' izdanie negramotnim ukazaniem nazvaniy blud, isobenno, esli topic - eti samie bluda

Термины и блюда итальянской кухни

Для иностранных слов, которые начали появляться в русском языке не так давно (кто-то в россии знал слово "нюди" 30 лет назад?), нет устойчивых норм написания, как и нет устойчивых норм их произношения (даже сами итальянцы или испанцы произносят их по-разному в зависимости от региона).

Давайте тогда еще придираться к паэлье, которая по-испански читается совсем иначе, или к кесадилье, которая тоже читается на родном языке по-другому, а в московских кафе и ресторанах  варьируется от кесадильи до кесадии.

Термины и блюда итальянской кухни

А в Буэнос-Айресе вообще паэща и кесадища :)

Возрождение пиццы в Delicatessen, стиль Meat Point, тефтели и бургеры на улице

Ну хэ какой он дизайнер, рестовратор скорей. Тут скорей вопрос к временам, когда он учился. Жилка авантюризма , предпренимательсва и распиздяйсива, привели его в начале в Художественное училище имени 1905 года, а потом в Францию. Думаю что "фарцовка" его мимо не прошла, в те времена. 

Возрождение пиццы в Delicatessen, стиль Meat Point, тефтели и бургеры на улице

Удивляюсь - откуда вы всё знаете! 

Кафе Sito

Уважаемая Анна! Раз уж Вы журналист, то, думаю, прекрасно понимаете, чем стилистика и содержание рекламной статьи про кафешку отличается от ресторанной критики.

Ресторанная критика подразумевает, что автор анонимно посещает заведение, выбрав его самостоятельно, заказывает там еду за свои деньги и затем отдельно беспристрастно оценивает все составляющие общепита: кухню, интерьер, сервис и так далее.

Для примера хорошей журналистcкой работы рекомендую Вам (и всем интересующимся) почитать материалы такого автора, как Дмитрий Алексеев, его статьи есть на Взгляде, Днях.ру и так далее. 

Это просто как небо и земля по сравнению с тем, что публикуют отдельные модные городские издания одноразового использования.

Кафе Sito

В качестве дополнения позволю себе ссылку на материал, который более подробно раскрывает особенности современной околоресторанной журналистики. Публикация хоть и 2008 года, но не потеряла своей актуальности и злободневности: http://vz.ru/columns/2008/2/26/147629.html

Кафе Sito

Андрей, я редактор этой статьи. 

По поводу сходить инкогнито. Так мы и делаем. Сначала мы поужинали с Ольгой там, после чего решили что напишем большой материал, тк всё у ребят прилично. Только через несколько дней мы договорились о встрече с владельцами уже представившись, для того, чтобы узнать все детали об открытии кафе и историю владельцев. Деньги на еду нам редакция возвращает, если вопрос возникнет.

Кафе Sito

Ну что же, тем печальнее, что поужинав там, вы не написали ни одного предложения собственно про еду, про её вкусовые качества.

Вообще, рискну предположить, что если Ваше издание уйдет от обезжиренного описания общепита в сторону серьезной критики (критики!), то это будет пользоваться намного большим читательским интересом, чем сейчас. Да, часть рестораторов начнет Вас бояться, часть - ненавидеть, но зато аудитория будет любить ещё больше.

Термины и блюда итальянской кухни

Полюбил вас заочно.

Не только «Маргарита»: Всё, что нужно знать о пицце

исправили, спасибо)

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