Анна Масловская
На сайте с 6 января 2009
Рецепты придумал его друг и фанат пиццы Ленни Монтальто – нет.
Думается мне, что для того, чтобы до конца 2016 года ни одного свободного места не было в брони.
Всем привет и спасибо за комментарии. Мы уточнили ещё несколько деталей у спикера и добавили в материал. Теперь там намного больше о заваривании. Ещё раз спасибо всем!
Андрей, меню в кафе короткое, мы написали о всех блюдах. Еда хорошая, простая, продукты чувствуется хорошие. Вам нужны минусы? Я увидела один — больно дорогой кебаб.
Красавица и супер-стиль!
Рейтинг составлен по мнениям самих деятелей индустрии.
Делосс, кстати, учился на архитектора/дизайнера/декоратора. Что и видно по его ресторанам.
Держу пальцы за Meat Point в любом случае.
Мы с нашим корректором и московскими шефами считаем иначе.
Vi mogete schitat' nepravil'no.
Hota ya ne stala bi pozorit' izdanie negramotnim ukazaniem nazvaniy blud, isobenno, esli topic - eti samie bluda
Для иностранных слов, которые начали появляться в русском языке не так давно (кто-то в россии знал слово "нюди" 30 лет назад?), нет устойчивых норм написания, как и нет устойчивых норм их произношения (даже сами итальянцы или испанцы произносят их по-разному в зависимости от региона).
Давайте тогда еще придираться к паэлье, которая по-испански читается совсем иначе, или к кесадилье, которая тоже читается на родном языке по-другому, а в московских кафе и ресторанах варьируется от кесадильи до кесадии.
А в Буэнос-Айресе вообще паэща и кесадища :)
Ну хэ какой он дизайнер, рестовратор скорей. Тут скорей вопрос к временам, когда он учился. Жилка авантюризма , предпренимательсва и распиздяйсива, привели его в начале в Художественное училище имени 1905 года, а потом в Францию. Думаю что "фарцовка" его мимо не прошла, в те времена.
Удивляюсь - откуда вы всё знаете!
Уважаемая Анна! Раз уж Вы журналист, то, думаю, прекрасно понимаете, чем стилистика и содержание рекламной статьи про кафешку отличается от ресторанной критики.
Ресторанная критика подразумевает, что автор анонимно посещает заведение, выбрав его самостоятельно, заказывает там еду за свои деньги и затем отдельно беспристрастно оценивает все составляющие общепита: кухню, интерьер, сервис и так далее.
Для примера хорошей журналистcкой работы рекомендую Вам (и всем интересующимся) почитать материалы такого автора, как Дмитрий Алексеев, его статьи есть на Взгляде, Днях.ру и так далее.
Это просто как небо и земля по сравнению с тем, что публикуют отдельные модные городские издания одноразового использования.
В качестве дополнения позволю себе ссылку на материал, который более подробно раскрывает особенности современной околоресторанной журналистики. Публикация хоть и 2008 года, но не потеряла своей актуальности и злободневности: http://vz.ru/columns/2008/2/26/147629.html
Андрей, я редактор этой статьи.
По поводу сходить инкогнито. Так мы и делаем. Сначала мы поужинали с Ольгой там, после чего решили что напишем большой материал, тк всё у ребят прилично. Только через несколько дней мы договорились о встрече с владельцами уже представившись, для того, чтобы узнать все детали об открытии кафе и историю владельцев. Деньги на еду нам редакция возвращает, если вопрос возникнет.
Ну что же, тем печальнее, что поужинав там, вы не написали ни одного предложения собственно про еду, про её вкусовые качества.
Вообще, рискну предположить, что если Ваше издание уйдет от обезжиренного описания общепита в сторону серьезной критики (критики!), то это будет пользоваться намного большим читательским интересом, чем сейчас. Да, часть рестораторов начнет Вас бояться, часть - ненавидеть, но зато аудитория будет любить ещё больше.
Полюбил вас заочно.
исправили, спасибо)
иллюстрации шикарные какие!