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Комментарии226Темы2Посты776
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Анна Масловская

На сайте с 6 января 2009

Комментарии226Темы2Посты776
Коротко0
Как я пыталась купить запрещёнку в Москве
Эксперимент
Как я пыталась купить запрещёнку в МосквеАнна Масловская рассказывает, можно ли, находясь в России, найти санкционные продукты для своего стола
71
Как я пыталась купить запрещёнку в Москве
Эксперимент

Как я пыталась купить запрещёнку в Москве Анна Масловская рассказывает, можно ли, находясь в России, найти санкционные продукты для своего стола

16 новых кафе и ресторанов Москвы
Итоги года 2015
16 новых кафе и ресторанов МосквыMØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году
0
16 новых кафе и ресторанов Москвы
Итоги года 2015

16 новых кафе и ресторанов Москвы MØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году

15 лучших крафтовых баров Москвы
Итоги года 2015
15 лучших крафтовых баров МосквыКрохотные бары для друзей, большие проекты профессионалов и бары, открытые любителями — мы собрали в одном посте стоящие пивные места, открывшиеся в 2015 году
9
15 лучших крафтовых баров Москвы
Итоги года 2015

15 лучших крафтовых баров Москвы Крохотные бары для друзей, большие проекты профессионалов и бары, открытые любителями — мы собрали в одном посте стоящие пивные места, открывшиеся в 2015 году

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи
Эксперимент

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

Эксперимент

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

Можно ли сочетать молоко с селёдкой?
Съесть вопрос
Можно ли сочетать молоко с селёдкой?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
7
Можно ли сочетать молоко с селёдкой?
Съесть вопрос

Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятах
Бухучет
Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятахПродолжаем рассказывать о крепком алкоголе на страницах The Village
2
Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятах
Бухучет

Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятах Продолжаем рассказывать о крепком алкоголе на страницах The Village

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?
Эксперимент

Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

Эксперимент

Насколько съедобна московская лапша в коробочках? The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы
Рестораны

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры МосквыАнна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова

Рестораны

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы Анна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова

10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас
Гид The Village
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчасThe Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии
9
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас
Гид The Village

10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас The Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»
Гид The Village

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке

Гид The Village

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва» Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке

Buba by Sumosan на Малой Никитской улице
Новое место
Buba by Sumosan на Малой Никитской улицеАнна Масловская — о лучших роллах в Москве
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Buba by Sumosan на Малой Никитской улице
Новое место

Buba by Sumosan на Малой Никитской улице Анна Масловская — о лучших роллах в Москве

Мясной ресторан «Рыбы нет»
Новое место

Мясной ресторан «Рыбы нет»Анна Масловская — о новом ресторане Аркадия Новикова, в котором он продолжает идти навстречу новой аудитории

Новое место

Мясной ресторан «Рыбы нет» Анна Масловская — о новом ресторане Аркадия Новикова, в котором он продолжает идти навстречу новой аудитории

Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеров
Рестораны
Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеровКирпич, стулья Tolix, потолок открытого типа, граффити на стенах, белая плитка — дизайнеры московских ресторанов рассказали The Village о том, что уже надоело им самим
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Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеров
Рестораны

Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеров Кирпич, стулья Tolix, потолок открытого типа, граффити на стенах, белая плитка — дизайнеры московских ресторанов рассказали The Village о том, что уже надоело им самим

Как добывают и упаковывают воду Borjomi
Производственный процесс
Как добывают и упаковывают воду BorjomiThe Village побывал на скважине и заводе в Боржоми, где производят известную минеральную воду, и узнал, как она пахнет при выходе на поверхность земли
9
Как добывают и упаковывают воду Borjomi
Производственный процесс

Как добывают и упаковывают воду Borjomi The Village побывал на скважине и заводе в Боржоми, где производят известную минеральную воду, и узнал, как она пахнет при выходе на поверхность земли

Можно ли есть новые московские бургеры
Эксперимент

Можно ли есть новые московские бургерыВместе с командой The Burger Brothers редактор The Village Анна Масловская отправилась искать правду в новые бургерные столицы

Эксперимент

Можно ли есть новые московские бургеры Вместе с командой The Burger Brothers редактор The Village Анна Масловская отправилась искать правду в новые бургерные столицы

Самые популярные блюда Москвы, часть III
Гид The Village

Самые популярные блюда Москвы, часть IIIВанильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Гид The Village

Самые популярные блюда Москвы, часть III Ванильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Самые популярные блюда Москвы, часть II
Гид The Village

Самые популярные блюда Москвы, часть IIБорщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Гид The Village

Самые популярные блюда Москвы, часть II Борщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Где дешевле пить крафтовое пиво
Эксперимент
Где дешевле пить крафтовое пивоThe Village выяснил, сколько стоит одно и то же пиво в разных барах и пабах Москвы
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Где дешевле пить крафтовое пиво
Эксперимент

Где дешевле пить крафтовое пиво The Village выяснил, сколько стоит одно и то же пиво в разных барах и пабах Москвы

Самые популярные блюда Москвы
Гид The Village

Самые популярные блюда МосквыПончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Гид The Village

Самые популярные блюда Москвы Пончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»
Открытия недели
Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»The Village рассказывает об интересных открытиях недели
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Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»
Открытия недели

Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка» The Village рассказывает об интересных открытиях недели

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