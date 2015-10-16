Анна Масловская
На сайте с 6 января 2009
Эксперимент
Как я пыталась купить запрещёнку в МосквеАнна Масловская рассказывает, можно ли, находясь в России, найти санкционные продукты для своего стола
Эксперимент
Как я пыталась купить запрещёнку в Москве Анна Масловская рассказывает, можно ли, находясь в России, найти санкционные продукты для своего стола
Итоги года 2015
16 новых кафе и ресторанов МосквыMØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году
Итоги года 2015
16 новых кафе и ресторанов Москвы MØS, «Юность», Buba, Hite, «Китайские новости», Pinch, «Рыбы нет» и другие — мы собрали в одном посте стоящие места, открывшиеся в 2015 году
Итоги года 2015
15 лучших крафтовых баров МосквыКрохотные бары для друзей, большие проекты профессионалов и бары, открытые любителями — мы собрали в одном посте стоящие пивные места, открывшиеся в 2015 году
Итоги года 2015
15 лучших крафтовых баров Москвы Крохотные бары для друзей, большие проекты профессионалов и бары, открытые любителями — мы собрали в одном посте стоящие пивные места, открывшиеся в 2015 году
Эксперимент
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью
Эксперимент
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью
Съесть вопрос
Можно ли сочетать молоко с селёдкой?Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Съесть вопрос
Можно ли сочетать молоко с селёдкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Бухучет
Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятахПродолжаем рассказывать о крепком алкоголе на страницах The Village
Бухучет
Погнали: Антон Обрезчиков — о шнапсах, писко, арцахе и других национальных дистиллятах Продолжаем рассказывать о крепком алкоголе на страницах The Village
Эксперимент
Насколько съедобна московская лапша в коробочках?The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Эксперимент
Насколько съедобна московская лапша в коробочках? The Village протестировал восемь доставок китайской лапши на дом — и остался разочарован
Рестораны
Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры МосквыАнна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова
Рестораны
Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы Анна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова
Гид The Village
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчасThe Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии
Гид The Village
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас The Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии
Гид The Village
25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке
Гид The Village
25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва» Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке
Новое место
Buba by Sumosan на Малой Никитской улице Анна Масловская — о лучших роллах в Москве
Новое место
Мясной ресторан «Рыбы нет»Анна Масловская — о новом ресторане Аркадия Новикова, в котором он продолжает идти навстречу новой аудитории
Новое место
Мясной ресторан «Рыбы нет» Анна Масловская — о новом ресторане Аркадия Новикова, в котором он продолжает идти навстречу новой аудитории
Рестораны
Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеровКирпич, стулья Tolix, потолок открытого типа, граффити на стенах, белая плитка — дизайнеры московских ресторанов рассказали The Village о том, что уже надоело им самим
Рестораны
Приёмы оформления ресторанов, доставшие самих дизайнеров Кирпич, стулья Tolix, потолок открытого типа, граффити на стенах, белая плитка — дизайнеры московских ресторанов рассказали The Village о том, что уже надоело им самим
Производственный процесс
Как добывают и упаковывают воду BorjomiThe Village побывал на скважине и заводе в Боржоми, где производят известную минеральную воду, и узнал, как она пахнет при выходе на поверхность земли
Производственный процесс
Как добывают и упаковывают воду Borjomi The Village побывал на скважине и заводе в Боржоми, где производят известную минеральную воду, и узнал, как она пахнет при выходе на поверхность земли
Эксперимент
Можно ли есть новые московские бургерыВместе с командой The Burger Brothers редактор The Village Анна Масловская отправилась искать правду в новые бургерные столицы
Эксперимент
Можно ли есть новые московские бургеры Вместе с командой The Burger Brothers редактор The Village Анна Масловская отправилась искать правду в новые бургерные столицы
Гид The Village
Самые популярные блюда Москвы, часть IIIВанильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Гид The Village
Самые популярные блюда Москвы, часть III Ванильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Гид The Village
Самые популярные блюда Москвы, часть IIБорщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Гид The Village
Самые популярные блюда Москвы, часть II Борщ с карасями, пицца с кебабом из ягнёнка, брускетта с крабом и салат с хрустящей лапшой — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Эксперимент
Где дешевле пить крафтовое пивоThe Village выяснил, сколько стоит одно и то же пиво в разных барах и пабах Москвы
Эксперимент
Где дешевле пить крафтовое пиво The Village выяснил, сколько стоит одно и то же пиво в разных барах и пабах Москвы
Гид The Village
Самые популярные блюда МосквыПончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Гид The Village
Самые популярные блюда Москвы Пончик «Оригинальный», блин «Цезарь», бургер «Брянский парень» и голубцы с раковыми шейками — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Открытия недели
Вторая кофейня Good Enough, сервис ChickenClan и «Дагестанская лавка»The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Открытия недели