Iris Curee
На сайте с 6 января 2009
Scottish Shortbread Cookies
испекла, получились отменные)))
испекла, получились отменные)))
спасибо
даже бабушка похвалила)))
Spaghetti alla carbonara
bene, grazia
прекрасно.
аппетитно.
теперь ищу свободное время)
Лазурный берег Франции для начинающих
Зачем Вы так со мной...
Зачем Вы так со мной...
отпуск не скоро, я на работе, сил нет.
лазурный бееерееееег!!!
Faster, better, ginger. ginger cookies
)))))я вчера тоже опять испекла
)))))я вчера тоже опять испекла
с кусочками шоколада кэдберри))
отнесу на работу)
Сахарные кубики: когда Рубика нет под рукой
кока кола,что б ее))
Еда – это вам игрушки. Vanessa Dualib
суууууууууууупер))
140 лет жевательной резинке!
я осилила таки))
я осилила таки))
вот молодец.
хорошоооо.
пошла за жевачкой)))
Самые вкусные сладости в городе
вот ты умничка)))спасибо
Ода фастфуду
ну..
ну..
даже не знаю,что сказать.
а сказать хочется)
испекла вчера пирог)
сосед был в кайфе,очень долго прыгал от радости и говорил, что его друзьям бы надо предложить, мол смена рагга на пирогга)
только вот у мня он получился слегка приплюснутым в центре.
соответсвенно вопрос - вы уверены, что его надо печь при 200-250 градусах?)
может поменьше бы?