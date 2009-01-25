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IC

Iris Curee

На сайте с 6 января 2009

Комментарии29
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Мальтийская пита-минуткаКак же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.
17
Рецепты читателей

Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Рецепты читателей
Faster, better, ginger. ginger cookiesСамый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))
43
Рецепты читателей

Faster, better, ginger. ginger cookies Самый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))