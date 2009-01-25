Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.