Iris Curee
На сайте с 6 января 2009
Рецепты читателей
Мальтийская пита-минуткаКак же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.
Рецепты читателей
Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.
Рецепты читателей
Faster, better, ginger. ginger cookiesСамый легкий способ приготовления имбирного печенья (для нас,лентяев))
Рецепты читателей