Новогодние ярмарки Москвы В канун Нового года все люди ждут чего-то волшебного. И хоть на улице и стоит трескучий мороз, это вовсе не повод сидеть дома. За волшебством и новогодней атмосферой лучше отправиться на праздничные ярмарки. Там можно купить оригинальные подарки и авторские ёлочные игрушки, полакомиться новогодними сладостями, пообщаться с друзьями и просто отлично провести время.