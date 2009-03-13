STOO DUCK
На сайте с 13 января 2009
Ситуация
Новогодние ярмарки МосквыВ канун Нового года все люди ждут чего-то волшебного. И хоть на улице и стоит трескучий мороз, это вовсе не повод сидеть дома. За волшебством и новогодней атмосферой лучше отправиться на праздничные ярмарки. Там можно купить оригинальные подарки и авторские ёлочные игрушки, полакомиться новогодними сладостями, пообщаться с друзьями и просто отлично провести время.
Ситуация
Новогодние ярмарки Москвы В канун Нового года все люди ждут чего-то волшебного. И хоть на улице и стоит трескучий мороз, это вовсе не повод сидеть дома. За волшебством и новогодней атмосферой лучше отправиться на праздничные ярмарки. Там можно купить оригинальные подарки и авторские ёлочные игрушки, полакомиться новогодними сладостями, пообщаться с друзьями и просто отлично провести время.
Путешествия читателей The Village
Мороз и фосфор, день чудесный!Удивительно, но такое возможно - всего в 80 километрах по Волгоградскому шоссе. Место, названное приезжими «Белая гора» является прекрасным антуражем для любителей фотосессий и диковинных мест. Но будьте осторожны: состоит она не из снега, а из твердого фосфорного гипса – отходов производства завода «Воскресенские минеральные удобрения». На себе вред такого пребывания пока не ощутили...
Путешествия читателей The Village
Мороз и фосфор, день чудесный! Удивительно, но такое возможно - всего в 80 километрах по Волгоградскому шоссе. Место, названное приезжими «Белая гора» является прекрасным антуражем для любителей фотосессий и диковинных мест. Но будьте осторожны: состоит она не из снега, а из твердого фосфорного гипса – отходов производства завода «Воскресенские минеральные удобрения». На себе вред такого пребывания пока не ощутили...
Путешествия читателей The Village
Louisiana. Museum of modern artНет, это не один из штатов США, а один из самых живописных музеев в мире. Луизиана расположена в Северной Зеландии, в нечитабельном городе Humlebæk, что всего в 50 км от Копенгагена. Наслушавшись советов друзей и прохожих, мы сели в поезд на центральной станции датской столицы и отправились в путь.
Путешествия читателей The Village
Louisiana. Museum of modern art Нет, это не один из штатов США, а один из самых живописных музеев в мире. Луизиана расположена в Северной Зеландии, в нечитабельном городе Humlebæk, что всего в 50 км от Копенгагена. Наслушавшись советов друзей и прохожих, мы сели в поезд на центральной станции датской столицы и отправились в путь.
Путешествия читателей The Village
THE BEST JOB IN THE WORLDЭта вакансия больше месяца будоражит Интернет. При зарплате в сто тысяч долларов за полгода смотритель острова Гамильтон должен просто фотографировать достопримечательности острова, кормить черепах и вести блог.
Путешествия читателей The Village