Елена Мартьянова
На сайте с 14 января 2009
Сочи 2014: Майя ошиблись на два года
Такое впечатление, что это творение негоко сельского дизайнера-лопатника, ко всему ещё и самоучки. Причем сей шедевр был создан исключительно для отмаза.
ГРУСТНО, ТОВАРИЩИ! За Державу, так сказать, обидно!
Сочи 2014: Майя ошиблись на два года
Охохо.... Это п**дец, граждане! Даже как-то стыдно!
Охохо.... Это п**дец, граждане! Даже как-то стыдно!
Они ещё гордятся, что заплатили за ЭТО меньше, чем их коллеги в Англии...
пффф... конечно, ведь такое "Г" может сделать каждый сельский дизайнер-лопатник
Грустно, очень грустно ((
Волосатая сосиска
Это все проделки сатаны! )
H&M уже в Москве
Господа, не делайте из одежды культа... ведь это всего лишь одежда ;)
Скажу честно, я не фанат Москвы. Однако это не мешает мне обнаруживать снова и снова, что город этот может быть необыкновенно хорош и очарователен. Особенно весной. Бывает так здорово выудить свободный вечер и прогуляться пешком, заскакивая по пути в любимые места, встречая знакомых. Ходить и "дышать Москвой".
Она не похожа ни на один город России. Она не сравнима ни с одной мировой столицей. Она абсолютно самобытна. Москва )