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ЕМ

Елена Мартьянова

На сайте с 14 января 2009

Комментарии11
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Посты1
Коротко0
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Скажу честно, я не фанат Москвы. Однако это не мешает мне обнаруживать снова и снова, что город этот может быть необыкновенно хорош и очарователен. Особенно весной. Бывает так здорово выудить свободный вечер и прогуляться пешком, заскакивая по пути в любимые места, встречая знакомых. Ходить и "дышать Москвой".
Она не похожа ни на один город России. Она не сравнима ни с одной мировой столицей. Она абсолютно самобытна. Москва )

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

Такое впечатление, что это творение негоко сельского дизайнера-лопатника, ко всему ещё и самоучки. Причем сей шедевр был создан исключительно для отмаза.

ГРУСТНО, ТОВАРИЩИ! За Державу, так сказать, обидно!

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

Охохо.... Это п**дец, граждане! Даже как-то стыдно!
Они ещё гордятся, что заплатили за ЭТО меньше, чем их коллеги в Англии...
пффф... конечно, ведь такое "Г" может сделать каждый сельский дизайнер-лопатник
Грустно, очень грустно ((

Волосатая сосиска

Это все проделки сатаны! )

H&M уже в Москве

Господа, не делайте из одежды культа... ведь это всего лишь одежда ;)