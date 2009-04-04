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ЕМ

Елена Мартьянова

На сайте с 14 января 2009

Комментарии11
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Посты1
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Путешествия читателей The Village
ВАРАНАСИ: за гранью привычной моралиУ католиков есть Ватикан, у мусульман - Мекка, а у индусов - Варанаси.
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Путешествия читателей The Village

ВАРАНАСИ: за гранью привычной морали У католиков есть Ватикан, у мусульман - Мекка, а у индусов - Варанаси.