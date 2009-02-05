freshmania бутик красоты
На сайте с 17 января 2009
Ситуация
Fresh-day - самый лучший день в твоей жизни Fresh-day – это:
Ситуация
Freshmania - второй концептуальный бутик красоты Спрашивали? Отвечаем! =)
Путешествия читателей The Village
Freshmania, салон красоты, которого мы долго ждалиНедавно в одном из переулков на Пушкинской стало непривычно шумно: периодически там стали появляться стильные молодые люди и девушки. Утром, вечером, иногда даже ночью.И, кажется, все они ходят в одно и то же место.
Путешествия читателей The Village