il pleut
На сайте с 18 января 2009
крутая статья) спасибо. про bikely.com не знала.
в дополнение к правилам:
хорошо запомнить знаки "главная" и "второстепенная дорога" — жёлтый ромб и перевёрнутый белый треугольник с красным контуром. когда жёлтый ромб, то вас пропускают, а когда треугольник, то самому всех надо пропустить.
ещё хорошо всегда ловить взгляды встречных водителей на перекрёстках, чтобы был зрительный контакт. так можно понять, что вас видят и тогда уже спокойно делать поворот или ехать прямо.
и ещё про руку и повороты.
когда рука согнута в локте, то это чтобы всё наоборот показывать. согнутая в локте левая рука — поворот направо. согнутая в локте правая рука — поворот налево. лучше всё-таки пользоваться главным способом — правая рука вытянута в сторону для поворота направо и соответственно левая рука для левого поворота.
этим ещё надо пользоваться, когда объезжаете припаркованную у тротуара машину, чтобы едущие позади вас водители понимали ваши действия.
и ещё надо помнить, что поворот налево почти во всех случаях велосипедисту запрещён, поэтому его надо в два этапа делать — проехать прямо через перекрёсток, а потом ещё раз прямо
)) думаю, на днях доставится. начиная с сегодня я снова прикована к компьютеру
всем, кто спрашивает про следующий: можно следить за информацией здесь http://vkontakte.ru/club4488692 и здесь http://community.livejournal.com/freemarket_spb/
Если все парковки будут такими, то толку от них мало. Это самая неудобная и небезопасная конструкция. Гораздо лучше, когда велосипед можно прислонить к парковке и пристегнуть его за раму, а не за колесо, что предполагает образец на фотографии.