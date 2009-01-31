il pleut
На сайте с 18 января 2009
Велосипеды
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
Велосипеды
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
Велосипеды
Велопарковки в Москве уже завтра?Велотранспортный союз опрашивает москвичей: где лучше ставить велопарковки?
Велосипеды
Велопарковки в Москве уже завтра? Велотранспортный союз опрашивает москвичей: где лучше ставить велопарковки?
Велосипеды
Пустое местоНайти их так же сложно, как и велодорожки, а нужны они не меньше. И если по поводу дорожек какие-то новости всё-таки появляются (из последних — первая ласточка в Перми), то с велопарковками — а речь пойдёт именно о них — всё по-прежнему беспросветно. Единичные очаги велосипедной цивилизации у некоторых магазинов, институтов и бизнес-центров — не в счёт. К тому же, большинством из них...
Велосипеды
Пустое место Найти их так же сложно, как и велодорожки, а нужны они не меньше. И если по поводу дорожек какие-то новости всё-таки появляются (из последних — первая ласточка в Перми), то с велопарковками — а речь пойдёт именно о них — всё по-прежнему беспросветно. Единичные очаги велосипедной цивилизации у некоторых магазинов, институтов и бизнес-центров — не в счёт. К тому же, большинством из них...
Велосипеды
11 блогов и много колёсСначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
Велосипеды
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
Велосипеды
Система коротких сообщений"Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Велосипеды
Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Велосипеды
Легенды. PedersenИногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Велосипеды
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Велосипеды
Contrail: след на асфальтеЕсли этот концепт от студии Gelardi претворят в жизнь, то велосипед станет младшим братом самолёта.
Велосипеды
Contrail: след на асфальте Если этот концепт от студии Gelardi претворят в жизнь, то велосипед станет младшим братом самолёта.
Велосипеды
Всегда пристёгивайте ваш велосипед, особенно домаЕсли вбить в поиск на Фликре слова "bicycle theft", то можно увидеть достаточно впечатляющие фотографии с примерами того, что может остаться (или не остаться) от вашего велосипеда.
Велосипеды
Всегда пристёгивайте ваш велосипед, особенно дома Если вбить в поиск на Фликре слова "bicycle theft", то можно увидеть достаточно впечатляющие фотографии с примерами того, что может остаться (или не остаться) от вашего велосипеда.
Велосипеды
ЛЕГЕНДЫ. FLYING PIGEON Flying Pigeon — самый распространённый в мире велосипед.
Велосипеды
Легенды. BromptonЕсть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
Велосипеды
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
Велосипеды
Проверка велосипедомМожно измерить влажность воздуха в автобусе, скорость зайца, вес одного яблока. А можно — уровень преступности в отдельно взятом районе. Для этого Мариано Пасик (Mariano Pasik) из Буэнос Айреса использует скрытую камеру и дешёвый велосипед, который оставляется непристёгнутым на какой-нибудь из улиц города, после чего остаётся только засекать время и ждать, как долго он продержится.
Велосипеды
Проверка велосипедом Можно измерить влажность воздуха в автобусе, скорость зайца, вес одного яблока. А можно — уровень преступности в отдельно взятом районе. Для этого Мариано Пасик (Mariano Pasik) из Буэнос Айреса использует скрытую камеру и дешёвый велосипед, который оставляется непристёгнутым на какой-нибудь из улиц города, после чего остаётся только засекать время и ждать, как долго он продержится.
Велосипеды
Твидовый велопробегТакого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!
Велосипеды