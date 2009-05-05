вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии60
Темы0
Посты5
Коротко0
Е.

ЕВА .

На сайте с 20 января 2009

Комментарии60
Темы0
Посты5
Коротко0
Macarons

Есть еще секретик: противень под пергаментом промазать маслом, проще снимать будет.

Улицы

Откуда такая фамильярность к городу?
Не Питер, Санкт-Петербург.

Пудинг-ириска

Как шикарно)) Очлюблю финики, теперь их можно потреблять не только в чистом виде, но и в блюде))

печенки

"Можер" - можно))

печенки

Можер еще добавлять овсяные хлопья (для овсяного печенья) или кокосовую стружку (для кокосового). )))

Улицы

С чего вы взяли?)
Если бы Петей назвал, еще ладно.
Впервые слышу, что назвать Санкт-Петербург Питером - это фамильярность.Честно, удивлен.

Улицы

Нет города "Питер", официальные названия, имевшие место быть - Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград.
Если это историко-архивная сводка, то имеет смысл сохранять исторические названия, а не сленговые.
Согласитесь, режет ухо, например, "Большое Яблоко" в архиве...
Хотя, я, безусловно, пристрастна.. ))

Улицы
комментарий удалён
Улицы

При чем тут нежность? Откуда в простой, хорошей сравнительной работе - нежность?! Это скорее пренебрежительное отношение к фактам.
Я приношу свои извинения за "нудение". Это просто вопрос официального названия.

Улицы

именно из нежности назвал Питер Питером).

Улицы

я вам откровенно говорю, никакой пренебрижительности, неуважения, фамильярности, но уважения и нежности.

Улицы

даже Толстой в "Карениной" называл Петербург Питером

Улицы

сноб детектед!

Улицы

Это ЛАМ, а не архив, и вовсе не историко-архивная сводка

Улицы

и какой из этого вывод?

Улицы

ох,лучше бы девушка возмутилась,что Невский снят в разных местах

Улицы

Питер даже с фонетической точки зрения приятнее звучит

Улицы

да-да)) вид на Аничков мост в "наше время" был бы уместен более))