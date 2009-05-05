ЕВА .
На сайте с 20 января 2009
Откуда такая фамильярность к городу?
Не Питер, Санкт-Петербург.
Как шикарно)) Очлюблю финики, теперь их можно потреблять не только в чистом виде, но и в блюде))
"Можер" - можно))
Можер еще добавлять овсяные хлопья (для овсяного печенья) или кокосовую стружку (для кокосового). )))
С чего вы взяли?)
Если бы Петей назвал, еще ладно.
Впервые слышу, что назвать Санкт-Петербург Питером - это фамильярность.Честно, удивлен.
Нет города "Питер", официальные названия, имевшие место быть - Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград.
Если это историко-архивная сводка, то имеет смысл сохранять исторические названия, а не сленговые.
Согласитесь, режет ухо, например, "Большое Яблоко" в архиве...
Хотя, я, безусловно, пристрастна.. ))
При чем тут нежность? Откуда в простой, хорошей сравнительной работе - нежность?! Это скорее пренебрежительное отношение к фактам.
Я приношу свои извинения за "нудение". Это просто вопрос официального названия.
именно из нежности назвал Питер Питером).
я вам откровенно говорю, никакой пренебрижительности, неуважения, фамильярности, но уважения и нежности.
даже Толстой в "Карениной" называл Петербург Питером
сноб детектед!
Это ЛАМ, а не архив, и вовсе не историко-архивная сводка
и какой из этого вывод?
ох,лучше бы девушка возмутилась,что Невский снят в разных местах
Питер даже с фонетической точки зрения приятнее звучит
да-да)) вид на Аничков мост в "наше время" был бы уместен более))
Есть еще секретик: противень под пергаментом промазать маслом, проще снимать будет.