ЕВА .
На сайте с 20 января 2009
Рецепты читателей
Миндальный торт из ИкеиЯ очень люблю миндальный торт в Икее, задалась целью найти его рецепт, чтобы готовить его самой.
Рецепты читателей
Миндальный торт из Икеи Я очень люблю миндальный торт в Икее, задалась целью найти его рецепт, чтобы готовить его самой.
Рецепты читателей
Чак-чак – национальное татарское лакомствоЧак-чак - национальное татарское лакомство, символ татарского гостеприимства (гостей принято встречать этими "медовыми орешками", как в России хлебом-солью). Раньше это было праздничное блюдо, "чак-чак" был одним из атрибутов сватовства (родители жениха и невесты, навещая друг друга, дарили "чак-чак").
Рецепты читателей
Чак-чак – национальное татарское лакомство Чак-чак - национальное татарское лакомство, символ татарского гостеприимства (гостей принято встречать этими "медовыми орешками", как в России хлебом-солью). Раньше это было праздничное блюдо, "чак-чак" был одним из атрибутов сватовства (родители жениха и невесты, навещая друг друга, дарили "чак-чак").
Рецепты читателей
Гулаб джамун Вкуснейшая индийская сладость из сухого молока.
Рецепты читателей
Маршмеллоу, в народе – зефирПредлагаю вам два варианта приготовления зефира. Не то, чтобы они сильно различались. Просто второй вариант для ленивых (или нетерпеливых).
Рецепты читателей