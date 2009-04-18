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Е.

ЕВА .

На сайте с 20 января 2009

Комментарии60
Темы0
Посты5
Коротко0
Рецепты читателей
Миндальный торт из ИкеиЯ очень люблю миндальный торт в Икее,  задалась целью найти его рецепт, чтобы готовить его самой.
69
Рецепты читателей

Миндальный торт из Икеи Я очень люблю миндальный торт в Икее,  задалась целью найти его рецепт, чтобы готовить его самой.

Рецепты читателей
Чак-чак – национальное татарское лакомствоЧак-чак - национальное  татарское лакомство, символ татарского гостеприимства (гостей принято встречать этими "медовыми орешками", как в России хлебом-солью). Раньше это было праздничное блюдо, "чак-чак" был одним из атрибутов сватовства (родители жениха и невесты, навещая друг друга, дарили "чак-чак").
69
Рецепты читателей

Чак-чак – национальное татарское лакомство Чак-чак - национальное  татарское лакомство, символ татарского гостеприимства (гостей принято встречать этими "медовыми орешками", как в России хлебом-солью). Раньше это было праздничное блюдо, "чак-чак" был одним из атрибутов сватовства (родители жениха и невесты, навещая друг друга, дарили "чак-чак").

Рецепты читателей
Пирожное «картошка»
75
Рецепты читателей

Пирожное «картошка»

Рецепты читателей
Гулаб джамунВкуснейшая индийская сладость из сухого молока.
61
Рецепты читателей

Гулаб джамун Вкуснейшая индийская сладость из сухого молока.

Рецепты читателей
Маршмеллоу, в народе – зефирПредлагаю вам два варианта приготовления зефира. Не то, чтобы они сильно различались. Просто второй вариант для ленивых (или нетерпеливых).
45
Рецепты читателей

Маршмеллоу, в народе – зефир Предлагаю вам два варианта приготовления зефира. Не то, чтобы они сильно различались. Просто второй вариант для ленивых (или нетерпеливых).