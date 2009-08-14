Алексей Богомолов
На сайте с 21 января 2009
Путешествия читателей The Village
Остров Хорсстен: не свет, но покойОстров Хорсстен находится километрах в 20-30 от Скандинаского полуострова в Балтийском море, на широте Стокгольма (слева) и нашего Финского залива (далеко справа). Этот остров прекрасен.
Путешествия читателей The Village
Остров Хорсстен: не свет, но покой Остров Хорсстен находится километрах в 20-30 от Скандинаского полуострова в Балтийском море, на широте Стокгольма (слева) и нашего Финского залива (далеко справа). Этот остров прекрасен.
Рецепты читателей
Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусствоС утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку).
Рецепты читателей