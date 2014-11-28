Петр Ф
На сайте с 22 января 2009
В сентябре 2013 года я уезжал в Лондон учиться и искать работу в полной уверенности, что всё получится легко и непринужденно - у меня приличное первое образование (+аспирантура) и 6 лет работы в крупной IT-компании. И я обломался!.. В компании в UK нужны либо суперзвезды (при этом со скромными финансовыми запросами), либо обычные исполнители (с еще более скромными финансовыми запросами) - менеджеров среднего звена тут в достатке, вот только уровень их такой же средний вроде бы. И, конечно, визовый вопрос - как только узнают, что им надо будет немного усилий приложить, чтобы выправить тебе Tier 2 визу - сразу отказ идёт, без раздумий нужен ли этот человек или нет. Так что нужно возвращаться, но это не беда - в Москве и Питере работа по профилю есть, условия не хуже и всё родное и знакомое. Так что не стоит расстраиваться тем, кто тоже не смог закрепиться, вторую и даже третью попытку никто не отменял (если, конечно, захочется их совершить)!
В Макдональдсе очень хорошо проработаны бизнес-процессы - кто за что отвечает и в каком порядке делает. Это очень полезно для тех, кто с головой подходит к устройству на работу - не просто "отработал", а понял, что к чему и зачем. У меня есть много знакомых, которые вместе начинали карьерный путь в МакДаке, а в итоге тянули друг друга в команде. Так что это хорошая школа жизни. Но лучше такую школу, конечно, получить где-то в другом месте...
Ну раз сотрудники приходят чётко "к звонку" в 10 утра, то, уверен, и уходят они так же ровно в 18:30 не задерживаясь ни минуты, и никаких переработок и уж тем более попыток проверить почту из дома или с мобильника. Раз есть установка на "заводскую проходную", то всё должно этому соответствовать.
Ну хотя бы одно нашли бы приложение под Windows Phone...
Видимо конторы, доходы которых будут чуть больше (на 15-20%) указанной границы в 300.000 рублей к концу года, когда станет ясно, что будет "выход за границы этой суммы", перейдут на опалту наличкой. Интересно будет понаблюдать как вдруг доходы в 4 квартале у таких компаний вдруг резко уменьшатся.
Вопрос только зачем так жетско указывать "лимит" в 300.000 рублей, когда можно было бы придумать более аккуратный и прогрессивный, высчитываемый при участии нескольких параметров.
Фонтан то в итоге появился, но на даче у заместителя префекта. Так что по факту всё есть, а то, что не там, где планировалось, это уже проблемы жителей, а не нового назначенца!
Жаль, что этим девушкам интересны мужчины, которые уже вышли из призывного возраста. Не будут такие ждать ребят из армии, это понятно)))
Всё таки программы многих кандидатов больше про управление "дворниками и сторожами". Из этого ряда сильно выделается Навальный - риторика его программы в "политике" - вы выбираете не надсмотрщика за ДЭЗами, ЖКХ и пр., а "стратегического управляющего" - тот, кто не латанием дыр займется, а концептуальным решением непоявления этих дыр (на дороге ли, в бизнесе и т.д.). Это многим нравится, это может сработать.
Не продавайте вещи по безналу, только наличные деньги, никаких "утром - стулья, вечером - деньги"
А еще лучше, особенно если сумма крупная, встречаться у банкомата и деньги сразу себе на счет класть.
Действительно, что за мода продать по безналу? Надо сразу задвать вопрос в чём проблема оплвты наличными?!
Петя, не расстраивайтесь! Там и девушки не восемнадцатилетние, так что ваши дождутся)))
да я не расстраиваюсь, удивляюсь просто цифре 27ю почему не 28 или 31?
А представляете как я удивляюсь? Мнечерез два дня 45.
Почему не 45))))
И так можно до бесконечности удивляться) А люди взя и встретились.
Есть Дребеденьги - он-лайн сервис с приложением под WP
Исправились, спасибо!
"первый бутик Anna Chapman" уже есть на территории завода Flacon