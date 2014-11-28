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Петр Ф

На сайте с 22 января 2009

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В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)

"первый бутик Anna Chapman" уже есть на территории завода Flacon

Мигрант расправил плечи

В сентябре 2013 года я уезжал в Лондон учиться и искать работу в полной уверенности, что всё получится легко и непринужденно - у меня приличное первое образование (+аспирантура) и 6 лет работы в крупной IT-компании. И я обломался!.. В компании в UK нужны либо суперзвезды (при этом со скромными финансовыми запросами), либо обычные исполнители (с еще более скромными финансовыми запросами) - менеджеров среднего звена тут в достатке, вот только уровень их такой же средний вроде бы. И, конечно, визовый вопрос - как только узнают, что им надо будет немного усилий приложить, чтобы выправить тебе Tier 2 визу - сразу отказ идёт, без раздумий нужен ли этот человек или нет. Так что нужно возвращаться, но это не беда - в Москве и Питере работа по профилю есть, условия не хуже и всё родное и знакомое. Так что не стоит расстраиваться тем, кто тоже не смог закрепиться, вторую и даже третью попытку никто не отменял (если, конечно, захочется их совершить)!

Как всё устроено: Работник McDonald’s

В Макдональдсе очень хорошо проработаны бизнес-процессы - кто за что отвечает и в каком порядке делает. Это очень полезно для тех, кто с головой подходит к устройству на работу - не просто "отработал", а понял, что к чему и зачем. У меня есть много знакомых, которые вместе начинали карьерный путь в МакДаке, а в итоге тянули друг друга в команде. Так что это хорошая школа жизни. Но лучше такую школу, конечно, получить где-то в другом месте...

Рабочий стол: Анастасия Сартан, Trends Brands

Ну раз сотрудники приходят чётко "к звонку" в 10 утра, то, уверен, и уходят они так же ровно в 18:30 не задерживаясь ни минуты, и никаких переработок и уж тем более попыток проверить почту из дома или с мобильника. Раз есть установка на "заводскую проходную", то всё должно этому соответствовать. 

Как на ладони: 6 приложений для владельцев денег

Ну хотя бы одно нашли бы приложение под Windows Phone...

Оптимизируй это: Как индивидуальному предпринимателю уменьшить страховые взносы

Видимо конторы, доходы которых будут чуть больше (на 15-20%) указанной границы в 300.000 рублей к концу года, когда станет ясно, что будет "выход за границы этой суммы", перейдут на опалту наличкой. Интересно будет понаблюдать как вдруг доходы в 4 квартале у таких компаний вдруг резко уменьшатся.

Вопрос только зачем так жетско указывать "лимит" в 300.000 рублей, когда можно было бы придумать более аккуратный и прогрессивный, высчитываемый при участии нескольких параметров.

Фото дня: В Печатниках появился невидимый фонтан

Фонтан то в итоге появился, но на даче у заместителя префекта. Так что по факту всё есть, а то, что не там, где планировалось, это уже проблемы жителей, а не нового назначенца!

Люди в городе: Кто ищет мужчин за 27

Жаль, что этим девушкам интересны мужчины, которые уже вышли из призывного возраста. Не будут такие ждать ребят из армии, это понятно)))

6 кадров: Что предлагают кандидаты в мэры Москвы

Всё таки программы многих кандидатов больше про управление "дворниками и сторожами". Из этого ряда сильно выделается Навальный - риторика его программы в "политике" - вы выбираете не надсмотрщика за ДЭЗами, ЖКХ и пр., а "стратегического управляющего" - тот, кто не латанием дыр займется, а концептуальным решением непоявления этих дыр (на дороге ли, в бизнесе и т.д.). Это многим нравится, это может сработать.

Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook

Не продавайте вещи по безналу, только наличные деньги, никаких "утром - стулья, вечером - деньги"

Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook

А еще лучше, особенно если сумма крупная, встречаться у банкомата и деньги сразу себе на счет класть.

Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook

Действительно, что за мода продать по безналу? Надо сразу задвать вопрос в чём проблема оплвты наличными?!

Люди в городе: Кто ищет мужчин за 27

Петя, не расстраивайтесь! Там и девушки не восемнадцатилетние, так что ваши дождутся)))

Люди в городе: Кто ищет мужчин за 27

да я не расстраиваюсь, удивляюсь просто цифре 27ю почему не 28 или 31?

Люди в городе: Кто ищет мужчин за 27

А представляете как я удивляюсь? Мнечерез два дня 45.

Почему не 45))))

И так можно до бесконечности удивляться) А люди взя и встретились.

Как на ладони: 6 приложений для владельцев денег

Есть Дребеденьги - он-лайн сервис с приложением под WP

В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)

Исправились, спасибо!

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