Петр Ф
На сайте с 22 января 2009
Ситуация
Обе станции метро «Белорусская» под угрозой закрытия«Белорусская» Замоскворецкой линии и «Белорусская-кольцевая» закроются уже с первого января 2011 года
Ситуация
Обе станции метро «Белорусская» под угрозой закрытия «Белорусская» Замоскворецкой линии и «Белорусская-кольцевая» закроются уже с первого января 2011 года
Ситуация
Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в МосквеКрепкий алкоголь в Москве с 1 сентября 2010 года не будут продавать с 22.00 до 10.00 утра.
Ситуация
Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве Крепкий алкоголь в Москве с 1 сентября 2010 года не будут продавать с 22.00 до 10.00 утра.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Застрявшие в Европе. или ЭйяфьяллайекюльВ Европе "встало" авиасообщение. Полностью. До сих пор закрыты аэропорты Британии, Германии, стран северной Европы. Российская сторона начала принимать и отправлять самолеты.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Застрявшие в Европе. или Эйяфьяллайекюль В Европе "встало" авиасообщение. Полностью. До сих пор закрыты аэропорты Британии, Германии, стран северной Европы. Российская сторона начала принимать и отправлять самолеты.
Магазины
Leica Store MoscowНа сайте компании Leica Camera AG - производителе одних из самых лучших фотокамер в мире появилось сообщение об открытии официального магазина Leica Store Moscow.
Магазины
Leica Store Moscow На сайте компании Leica Camera AG - производителе одних из самых лучших фотокамер в мире появилось сообщение об открытии официального магазина Leica Store Moscow.
Велосипеды
Компактный велосипедЖитель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса
Велосипеды
Компактный велосипед Житель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса
Велосипеды
Велосипедная парковкаЕсли Вы следуете полезной привычке не только кататься на велосипеде по вечерам или в выходные, но и добираетесь до своей работы на двухколесном чуде, то наверное ни раз задумывались о том, как бы удачно его запарковать так, чтобы его не украли. На эту тему уже была статья, но иностранцы пошли дальше и придумали паркинги для велоспортсменов. Но паркинги не простые, а с сервисом - Вы...
Велосипеды