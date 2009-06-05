Велосипедная парковка Если Вы следуете полезной привычке не только кататься на велосипеде по вечерам или в выходные, но и добираетесь до своей работы на двухколесном чуде, то наверное ни раз задумывались о том, как бы удачно его запарковать так, чтобы его не украли. На эту тему уже была статья, но иностранцы пошли дальше и придумали паркинги для велоспортсменов. Но паркинги не простые, а с сервисом - Вы...