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Петр Ф

На сайте с 22 января 2009

Комментарии169
Темы0
Посты6
Коротко0
Ситуация
Обе станции метро «Белорусская» под угрозой закрытия«Белорусская» Замоскворецкой линии и «Белорусская-кольцевая» закроются уже с первого января 2011 года
18
Ситуация

Обе станции метро «Белорусская» под угрозой закрытия «Белорусская» Замоскворецкой линии и «Белорусская-кольцевая» закроются уже с первого января 2011 года

Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве
Ситуация
Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в МосквеКрепкий алкоголь в&nbsp;Москве с&nbsp;1 сентября 2010 года не&nbsp;будут продавать с&nbsp;22.00 до&nbsp;10.00 утра.
73
Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве
Ситуация

Сократятся часы продажи крепкого алкоголя в Москве Крепкий алкоголь в&nbsp;Москве с&nbsp;1 сентября 2010 года не&nbsp;будут продавать с&nbsp;22.00 до&nbsp;10.00 утра.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Застрявшие в Европе. или ЭйяфьяллайекюльВ Европе "встало" авиасообщение. Полностью. До сих пор закрыты аэропорты Британии, Германии, стран северной Европы. Российская сторона начала принимать и отправлять самолеты.
28
Путешествия по Европе от читателей The Village

Застрявшие в Европе. или Эйяфьяллайекюль В Европе "встало" авиасообщение. Полностью. До сих пор закрыты аэропорты Британии, Германии, стран северной Европы. Российская сторона начала принимать и отправлять самолеты.

Магазины
Leica Store MoscowНа сайте компании Leica Camera AG - производителе одних из самых лучших фотокамер в мире появилось сообщение об открытии официального магазина Leica Store Moscow.
26
Магазины

Leica Store Moscow На сайте компании Leica Camera AG - производителе одних из самых лучших фотокамер в мире появилось сообщение об открытии официального магазина Leica Store Moscow.

Компактный велосипед
Велосипеды
Компактный велосипедЖитель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса
21
Компактный велосипед
Велосипеды

Компактный велосипед Житель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса

Велосипеды
Велосипедная парковкаЕсли Вы следуете полезной привычке не только кататься на велосипеде по вечерам или в выходные, но и добираетесь до своей работы на двухколесном чуде, то наверное ни раз задумывались о том, как бы удачно его запарковать так, чтобы его не украли. На эту тему уже была статья, но иностранцы пошли дальше и придумали паркинги для велоспортсменов. Но паркинги не простые, а с сервисом - Вы...
16
Велосипеды

Велосипедная парковка Если Вы следуете полезной привычке не только кататься на велосипеде по вечерам или в выходные, но и добираетесь до своей работы на двухколесном чуде, то наверное ни раз задумывались о том, как бы удачно его запарковать так, чтобы его не украли. На эту тему уже была статья, но иностранцы пошли дальше и придумали паркинги для велоспортсменов. Но паркинги не простые, а с сервисом - Вы...