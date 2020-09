Дружба народов Конго и Британии – The Double Club В эту субботу в Лондоне закрывается необычный ресторан-бар-дискотека The Double Club. Что поделать, это участь всех pop up- заведений. Проект открылся около полугода назад для поддержки молодых архитектурных и художественных талантов при поддержке Foundazione Pradа, а заработанные деньги, пойдут на поддержку благотворительной организации для женщин и детей в Конго - City of Joy.