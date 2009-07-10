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Света Граудт

На сайте с 26 января 2009

Комментарии15
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Путешествия читателей The Village
Дружба народов Конго и Британии – The Double ClubВ эту субботу в Лондоне закрывается необычный ресторан-бар-дискотека The Double Club. Что поделать, это участь всех pop up- заведений.  Проект открылся около полугода назад для поддержки молодых архитектурных и художественных талантов при поддержке Foundazione Pradа, а заработанные деньги, пойдут на поддержку благотворительной организации для женщин и детей в Конго - City of Joy. 
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Путешествия читателей The Village

Дружба народов Конго и Британии – The Double Club В эту субботу в Лондоне закрывается необычный ресторан-бар-дискотека The Double Club. Что поделать, это участь всех pop up- заведений.  Проект открылся около полугода назад для поддержки молодых архитектурных и художественных талантов при поддержке Foundazione Pradа, а заработанные деньги, пойдут на поддержку благотворительной организации для женщин и детей в Конго - City of Joy. 