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МА

Маша А?

На сайте с 2 февраля 2009

Комментарии11
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Порнозвезды шоссе

"полно жигулей, но я старалась в кадре обойтись без них" почему к сожалению? можно было бы и не обходить

Гламурный кузнечик

приятный цвет)

Новый вид

застывшие на грани двух существ)

Камчатка - страна вулканов

дада) многие так говорят, а им всего полгодика максимум

Камчатка - страна вулканов

так же в принципе, только больше антропогенного воздействия, после завала немного изменилась, стала более дикой чтоли)

Камчатка - страна вулканов

пленка была с собой только ч/б! люблю ч/б)

Безешки без спешки

помню этот рецепт еще из детства) на уроках труда пекли)

Как найти площадь Ленина?

в нашем уездном городишке встречаются несколько улиц таких)

Камчатка - страна вулканов

головой надо думать

Камчатка - страна вулканов

закосил. если чб раньше ТАМ и использовали, то от бедности и жалели что нет цвета

Камчатка - страна вулканов

как захотела так и сняла, какая вам разница? мне нравится в ч\б

Новый вид

Красиво сказали