Маша А?
На сайте с 2 февраля 2009
Гламурный кузнечик
приятный цвет)
Новый вид
застывшие на грани двух существ)
Камчатка - страна вулканов
дада) многие так говорят, а им всего полгодика максимум
Камчатка - страна вулканов
так же в принципе, только больше антропогенного воздействия, после завала немного изменилась, стала более дикой чтоли)
Камчатка - страна вулканов
пленка была с собой только ч/б! люблю ч/б)
Безешки без спешки
помню этот рецепт еще из детства) на уроках труда пекли)
Как найти площадь Ленина?
в нашем уездном городишке встречаются несколько улиц таких)
Камчатка - страна вулканов
головой надо думать
Камчатка - страна вулканов
закосил. если чб раньше ТАМ и использовали, то от бедности и жалели что нет цвета
Камчатка - страна вулканов
как захотела так и сняла, какая вам разница? мне нравится в ч\б
Новый вид
Красиво сказали
"полно жигулей, но я старалась в кадре обойтись без них" почему к сожалению? можно было бы и не обходить