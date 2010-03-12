Камчатка - страна вулканов Камчатка - страна вулканов, звучит громко, но это на самом деле так, на нашем полуострове расположено около 300 вулканов, 29 из которых действующие. Конечно они изредка представляют беспокойство местным жителям в виде мелких землятрсений, но однажды увидев эту красоту, Вы навсегда забудете неудобство связанное с их непосредственной близостью. Я живу на Камчатке почти с самого рождения...