L E N A
На сайте с 2 февраля 2009
на время этого смога тоже оставалась в Москве, но надобности сидеть на веранде не видела. Не самое наиприятнейшие это дело.
"а эти маски ни хрена не помогают, только морда потеет" - как говорила моя подруга :D
очень красиво.
Nike молодцы
да да !!!
ничего не потеряете)
там очень крутые обложки на паспорт
ой, люблю физалис ))) классная штучка )
вот всем всё не нравится. ширпотреб, дерьмо дешевое и т.д.
последнее время модной тенденцией является - секонд-хенд, в котором хз чьи вещи, а вот H&M- говно дешевое. так по вашему? Ребят, вас никто не заставляет закупать там целый гардероб на год вперёд. Когда-то я тоже била себя в грудь и орала, что в жизни не поеду на блошиный рынок за вещами и что?! Поехала, подруга попросила. Купила там сапоги за 1500р ношу второй сезон. До этого покупала в Rendez-vous и разволились они у меня через месяц, тоже самое было с сапогами из TOPSHOP. Пару раз мне даже не поверили, что сапоги я купила на блошином рынке - мол, по виду очень качественные и симпотично выглядят для рынка. Я вынесла мораль - гнаться за брендом - беспонтово. Тем более H&M вполне потянет на магазин повседневных маечек и удобных джинс.
скоре готовьте и пробуйте )))
столько слов,ругани и к чему?
пост хороший.)
только на мой взгляд не вписывается он в "секс". все крыши изумительные и провести там время было бы просто замечатьльно, но не все бары можно назвать сексуальными.
Sky Bar, Traders Hotel, Куала-Лумпур - совешенно не вызывает страсти, он для минималистов больше, чем для любовников.
а вот щас делать не резон, потому, что холодно. Вся клубника ужасная и испорченая множественными распылителями, даже в коктейле порой не хочется её съедать..
А на счет оригинальности - если есть дома растение, ( которое может выдержать такое лакомство) то можно привязать к веточкам эти клубнички и поставить на стол ))
по-моему очень необычно и забавно будет поедать их вдвоем (:
: ( не знаю даже..обидно.
а к чему эта ссылка?
мнения расходятся. кто-то считает, что положение себя на алтарь трудолюбия - бессмысленное дело, а кто-то напротив въёбывает что есть сил. второе мне больше по душе. в 15 лет я пошла работать. я не нуждалась, и слава богу не особо нуждаюсь ныне, в деньгах. мне было интересно, как это - зарабатывать деньги. я получила колоссальный опыт и незаменимое общение с интересными людьми. многие из них повернули мой взгляд на жизнь. я считаю, что в москве можно добиться практически всего, былобы желание! и мне вовсе не понятны сопли и нюни людей у которых что-то не вышло с первого раза. Так ты попробуй ещё и ещё, ведь получится если ты хочешь! хочешь сидеть на попе ровно - сиди, но потом не спрашивай себя - чего же я сделал не так и почему у меня ничего не осталось за спиной. когда-то, уже со своим рабочим опытом, принесшим мне не мало пользы, я села и подумала - блин, а я вот сама чего сделала, помимо того, что пошла работать.. моя бабушка была чемпионкой союза по теннису, вторая бабушка - балериной большого театра, а я?! и тут меня вставило.. дальше пошли проекты в детском движении москвы, различные участия в худ.конкурсах и первые места. ведь это не конец. надо идти дальше и верить в себя.
Спасибо пост. Полностью с Вами согласна.