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На сайте с 2 февраля 2009

Комментарии46
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
печенкиБыстро и вкусно! 
39
Рецепты читателей

печенки Быстро и вкусно! 

Рецепты читателей
Салат «Наслаждение»  Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.
18
Рецепты читателей

Салат «Наслаждение»   Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.

Магазины
Галантерея ОГИ в BilinguaМногим из нас известно прекрасное Bilingua-kafe, в котором находится не менее замечательный магазин "Галантерея ОГИ" . Именно о нём сегодня пойдёт речь в моём посте. 
29
Магазины

Галантерея ОГИ в Bilingua Многим из нас известно прекрасное Bilingua-kafe, в котором находится не менее замечательный магазин "Галантерея ОГИ" . Именно о нём сегодня пойдёт речь в моём посте. 