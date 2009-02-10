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Рецепты читателей
печенки Быстро и вкусно!
Рецепты читателей
Салат «Наслаждение» Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.
Рецепты читателей
Салат «Наслаждение» Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.
Магазины
Галантерея ОГИ в BilinguaМногим из нас известно прекрасное Bilingua-kafe, в котором находится не менее замечательный магазин "Галантерея ОГИ" . Именно о нём сегодня пойдёт речь в моём посте.
Магазины