Салат «Наслаждение» Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.