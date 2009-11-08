Виолетта Горбачева
На сайте с 4 февраля 2009
Свадебный переполох
шикарно, конечно
Ох уж этот супчик!
ооо...это все мои любимые))
Disneyland Paris
моя мечта!!
моя мечта!!
неужели порт авентура круче?!
Путешествие по Садовому кольцу
здорово!надо тоже так по москве погулять)и моя родная академия запечатлена на ваших фотографиях))приятно)
Овсяное печенье Cookies
я тоже такие готовлю!!они очень вкусные!!!туда еще хорошо бананы добавлять!"!!!готовьте))не пожалеете)))а особенно когда они горячие...ммм....у меня дома они долго не лежат!)
Сладкая история одного какао-зерна
я-шоколадоежка!не могу жить без шоколада!хочу на экскурсию в "красный октябрь"
Суп-пюре из брокколи
самый любимый суп!!!!!!
Классический чизкейк
так же готовлю чизкейк, только делаю его"мраморным"! основную массу, то есть саму начинку, разделать на 2 части, в одну одобавить какао, и смешивать 2 части ножом, чтобы получились мраморные разводы!будет очень скучно и красиво))
Картофельные крокеты
как-то очень жирно)
как это 3 ст ложки сливочного масла?)
ну что вы критикуете этот рецепт?это рафаэлки по-домашнему)