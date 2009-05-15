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ВГ

Виолетта Горбачева

На сайте с 4 февраля 2009

Комментарии30
Темы0
Посты2
Коротко0
Йогуртовый вишневый торт
Рецепты читателей
Йогуртовый вишневый тортЭтот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
24
Йогуртовый вишневый торт
Рецепты читателей

Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.

Рецепты читателей
Нежный творожный пирогОбнаружив в холодильнике творог, нашла ему такое применение. Оказалось очень вкусно)) мои оценили и за раз все съели))
20
Рецепты читателей

Нежный творожный пирог Обнаружив в холодильнике творог, нашла ему такое применение. Оказалось очень вкусно)) мои оценили и за раз все съели))