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Alexander Votyakov

На сайте с 19 июня 2011

Комментарии16
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Посты2
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Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

Когда Майа составляли календарь, они не знали что, Римский император в 45 году до НЭ, введет високосные года. Следовательно по их календарю конец света уже давно наступил.

Лимонный крем

Пробовал данный рецепт. Подтверждаю что это очень вкусно!!

На «Стрелке» пройдёт второй фермерский рынок «Лавки»

У меня на даче и то картошкакрупнее уродилась, и тоже кстати БИО продукт)

Составные части: Cэндвич с баклажаном, фетой и спаржей из Red Espresso Bar

В Red Espresso Bar представлены много сэндвичей и все продаются как целыми, так и половинками. Если это обычный быстрый перекус то половинка сэендвича в самый раз, а если обед, то можно взять и целый) Особенно там хорош сэндвич "Скандинавия" с креветками!

Самые быстрые крекеры

Я брал растительное масло, получились очень вкусные Крекеры. А если взять сливочное то они будут так сказать попухлее и сытнее) больше похоже на печенье уже.

В парке Горького открылось три новых велопроката

Куда можно уехать на этом электро-каре за 15 минут, тем более за 400 рублей...... Бред помойму по поводу него.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Абсолютно согласен, что цены для данного проекта оптимальны. Во первых создателям нужно отбить деньги, вложенные в проект. Во вторых дынная ценовая планка позволит избежать так сказать лишнего народа, пьющего пиво и грызущего семечки на пляже. Кому это дорого и неитересно, могут брать ящик пиваса и ведро шашлыка и дуть на москва реку в подмосковье!

Под «Алыми парусами»: сотрудники центральных баров о ночи выпускников

Конечно государство! Главное чтобы "скот" был доволен, а они пока поворуют на всем что можно!

Под «Алыми парусами»: сотрудники центральных баров о ночи выпускников

Что можно сказать по поводу таких праздников, так это просто специальное устраивание попйки и масовой тусовки для народа и доведения его до такого состояния! Очень неприятно смотреть даже на фотоотчет этого мероприятия.

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории

с йотой всегда бывают проблемы при подключении. если вы не являетесь абонентом йоты то даже в зоне бесплатного WiFi вы не сможете подключиться, по крайней мере это было год назад, на личном примере пробовал. Билайн WiFi в этом плане лучше)

Под «Алыми парусами»: сотрудники центральных баров о ночи выпускников

Для народа любой праздник попойка! дело не в том, что их устраивают, а в том как это воспринимает сам народ.

Под «Алыми парусами»: сотрудники центральных баров о ночи выпускников

....А что делать если народ настолько невоспитан (или воспитан, но не так) и глуп?...
..... Если честно, я за ужесточение правил продажи алкоголя....

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Когда вас попросят дуть на Новую Ригу, не обидитесь? Было много разговоров о том, что парк делают для людей вообще, а не как вторую Стрелку.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

нет не обижусь. Парк создается для всех людей, и никто не спорит об этом. Сделайте этот пляж бесплатным и со своей едой, посмотрим как долго он продержится в рабочем состоянии.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Отсекать проблемную публику можно разными способами.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»
комментарий удалён
В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Руководству чего -- пляжа? Парка? К пляжу в данном случае вообще вопросов нет: спрос на 500-рублевые бургеры в городе будет всегда.
Другое дело, что нам в последние месяцы много рассказывали про возникающее на базе парка Горького демократичное общественное пространство, и вот этот пляж -- что угодно, только не его часть.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»
комментарий удалён
В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Пропускать только тех, кто в китайских вейферерах, обтягивающих джинсах и на самокатах/лонгбордах, очевидно же.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

а Вы о зарабатывании денег говорите как о чем-то стыдном...Сами-то наверное исключительно духовной пищей кормитесь и благотворительностью занимаетесь?

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Нонсенс говорить потенциальным клиентам/посетителям - цены высокие, потому что мы хотим заработать. То есть мы такие офигенные тут все построили, а теперь по-быстрому простой народ скинулся и возместил нам все затраты и не забыл поблагодарить за такую доступную инфраструктуру. Парк для народа превращают в пафосную тусовку с гунканами и панкотой. Стыдно.

В парке Горького открылся «Оливковый пляж»

Кстати, а из какого бюджета деньги брались?

И вообще, обидно. Так всё начиналось - "Пляж со специально обустроенной инфраструктурой появится в этом году в парке им. Горького", а теперь...

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

Пожалуйста, не лишайте меня надежды

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

есть предположение, что те, кто расшифровывает календарь мая, все таки, учитывают такие особенности, как високосные года .. и прочие особенности..

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

раз индейцы просчитали конец света то их вуду я думаю и про календарь пронюхали))) шляпа это все))

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