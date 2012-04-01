Alexander Votyakov
На сайте с 19 июня 2011
Пробовал данный рецепт. Подтверждаю что это очень вкусно!!
У меня на даче и то картошкакрупнее уродилась, и тоже кстати БИО продукт)
В Red Espresso Bar представлены много сэндвичей и все продаются как целыми, так и половинками. Если это обычный быстрый перекус то половинка сэендвича в самый раз, а если обед, то можно взять и целый) Особенно там хорош сэндвич "Скандинавия" с креветками!
Я брал растительное масло, получились очень вкусные Крекеры. А если взять сливочное то они будут так сказать попухлее и сытнее) больше похоже на печенье уже.
Куда можно уехать на этом электро-каре за 15 минут, тем более за 400 рублей...... Бред помойму по поводу него.
Абсолютно согласен, что цены для данного проекта оптимальны. Во первых создателям нужно отбить деньги, вложенные в проект. Во вторых дынная ценовая планка позволит избежать так сказать лишнего народа, пьющего пиво и грызущего семечки на пляже. Кому это дорого и неитересно, могут брать ящик пиваса и ведро шашлыка и дуть на москва реку в подмосковье!
Конечно государство! Главное чтобы "скот" был доволен, а они пока поворуют на всем что можно!
Что можно сказать по поводу таких праздников, так это просто специальное устраивание попйки и масовой тусовки для народа и доведения его до такого состояния! Очень неприятно смотреть даже на фотоотчет этого мероприятия.
с йотой всегда бывают проблемы при подключении. если вы не являетесь абонентом йоты то даже в зоне бесплатного WiFi вы не сможете подключиться, по крайней мере это было год назад, на личном примере пробовал. Билайн WiFi в этом плане лучше)
Для народа любой праздник попойка! дело не в том, что их устраивают, а в том как это воспринимает сам народ.
....А что делать если народ настолько невоспитан (или воспитан, но не так) и глуп?...
..... Если честно, я за ужесточение правил продажи алкоголя....
Когда вас попросят дуть на Новую Ригу, не обидитесь? Было много разговоров о том, что парк делают для людей вообще, а не как вторую Стрелку.
нет не обижусь. Парк создается для всех людей, и никто не спорит об этом. Сделайте этот пляж бесплатным и со своей едой, посмотрим как долго он продержится в рабочем состоянии.
Отсекать проблемную публику можно разными способами.
Руководству чего -- пляжа? Парка? К пляжу в данном случае вообще вопросов нет: спрос на 500-рублевые бургеры в городе будет всегда.
Другое дело, что нам в последние месяцы много рассказывали про возникающее на базе парка Горького демократичное общественное пространство, и вот этот пляж -- что угодно, только не его часть.
Пропускать только тех, кто в китайских вейферерах, обтягивающих джинсах и на самокатах/лонгбордах, очевидно же.
а Вы о зарабатывании денег говорите как о чем-то стыдном...Сами-то наверное исключительно духовной пищей кормитесь и благотворительностью занимаетесь?
Нонсенс говорить потенциальным клиентам/посетителям - цены высокие, потому что мы хотим заработать. То есть мы такие офигенные тут все построили, а теперь по-быстрому простой народ скинулся и возместил нам все затраты и не забыл поблагодарить за такую доступную инфраструктуру. Парк для народа превращают в пафосную тусовку с гунканами и панкотой. Стыдно.
Кстати, а из какого бюджета деньги брались?
И вообще, обидно. Так всё начиналось - "Пляж со специально обустроенной инфраструктурой появится в этом году в парке им. Горького", а теперь...
Пожалуйста, не лишайте меня надежды
есть предположение, что те, кто расшифровывает календарь мая, все таки, учитывают такие особенности, как високосные года .. и прочие особенности..
раз индейцы просчитали конец света то их вуду я думаю и про календарь пронюхали))) шляпа это все))
Когда Майа составляли календарь, они не знали что, Римский император в 45 году до НЭ, введет високосные года. Следовательно по их календарю конец света уже давно наступил.