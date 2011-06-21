Alexander Votyakov
На сайте с 19 июня 2011
Рецепты читателей
Картофельная запеканкаНа этот рецепт я наткнулся в интернете, попав на сайт журнала Mens Health. Он показался мне очень интересным и несложным, зато готовый вариант очень вкусный!(фото взято с того же сайта).
Рецепты читателей
Картофельная запеканка На этот рецепт я наткнулся в интернете, попав на сайт журнала Mens Health. Он показался мне очень интересным и несложным, зато готовый вариант очень вкусный!(фото взято с того же сайта).
Рецепты читателей
Печенье по-ковбойскиОчень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.
Рецепты читателей