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Alexander Votyakov

На сайте с 19 июня 2011

Комментарии16
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Картофельная запеканкаНа этот рецепт я наткнулся в интернете, попав на сайт журнала Mens Health. Он показался мне очень интересным и несложным, зато готовый вариант очень вкусный!(фото взято с того же сайта).
4
Рецепты читателей

Картофельная запеканка На этот рецепт я наткнулся в интернете, попав на сайт журнала Mens Health. Он показался мне очень интересным и несложным, зато готовый вариант очень вкусный!(фото взято с того же сайта).

Рецепты читателей
Печенье по-ковбойскиОчень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.
0
Рецепты читателей

Печенье по-ковбойски Очень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.