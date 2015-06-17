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Sonya Sobol

На сайте с 20 июня 2011

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Weekend
Вписок нет Организаторы Stereoleto, продюсер Илья Бортнюк и PR-директор Соня Соболь, рассказывают, почему важно покупать билеты на независимые музыкальные фестивали
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Weekend

Вписок нет Организаторы Stereoleto, продюсер Илья Бортнюк и PR-директор Соня Соболь, рассказывают, почему важно покупать билеты на независимые музыкальные фестивали