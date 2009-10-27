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СТ

Сергей Тимашков

На сайте с 10 февраля 2009

Комментарии31
Темы0
Посты2
Коротко0
Новый словарь: IMHO, VIP и другие необходимые слова

Страна блин, деградирует. Мало нашего языка?

Закон бутерброда

Вот это вот гон по поводу цен в бургер кинге)) так как я там был и там чуть дороже мак дака)) и вообще пост какой то не содержательный.

Банано-шокаладные маффины

много много раз делал дома банановый молочный коктейль и очень вкусно, так что бред всё это не сочетание

Бэнто от Кickintheheadcomic

по мне так очень аппетитно выглядит, куда аппетитней, чем в школьных столовых)))

Печеньки с m&m's

будет чем на днях занятся)

Экстремальное потребление

такого идиотизма я давно не видел, ужасный пост(((

Волшебные Мюсли

об этом уже раньше упомяналось в другом посте
http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/61664-eda-iz-kastom-shopa

ОНИГИРИ

спасиб)

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

Да, конечно фото сопровождение радует глаза

ОНИГИРИ

ну я тоже не фанат, просто это была единственная рыба на тот момент)). Насколько мне известно в Японии самые популярные начинки для онигири это слива и тунец.

ОНИГИРИ

тунец - это клево! тунец люблю! :) надо будет попробывать :)
а какой рис лучше брать?

ОНИГИРИ

хм. я люблю длиннозерный, отпаренный. А мне больше угорь нравится, я в ресторанах всё всегда с угрём беру, особенно в омлете, мне его всегда мало. Советую попробовать

ОНИГИРИ

прости я не правильно сказал, наоборот либо среднезерный либо круглозерный, но не длиннозерный, он как раз таки не слипается в нём мало крахмала и поэтому он более рассыпчатый

ОНИГИРИ

давно заметила, что мужчины любят угорь :)))
я угорь заказываю по настроению :)))

ОНИГИРИ

сенкс ;) буду пробовать :)

ОНИГИРИ

удачи))

ОНИГИРИ

и я с угрем люблю...видимо я латентный мужик:)))

ОНИГИРИ

ну я даже не знаю, что на это сказать :)))
но факт остается фактом :))) 95 % моих знакомых мужчин любят угрь :)))

ОНИГИРИ

ой слив лучше не переедать)))

ОНИГИРИ

почему? вызывает привыкание?)))

ОНИГИРИ

причем не к сливам :)))

ОНИГИРИ

нет вызывают слабительный эффект:))))

ОНИГИРИ

да, буду по аккуратней))

ОНИГИРИ

да Серега, ты уж будь поаккуратнее :))) ты нам нужен еще :)))

ОНИГИРИ

о да! я тоже обожаю с угрем!

Банано-шокаладные маффины

Я смешиваю молоко, Несквик и банан. И очень вкусно )).

Банано-шокаладные маффины

Я так тоже пробовал, но все таки лучше с сиропом с шоколадным)

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