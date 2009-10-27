Сергей Тимашков
На сайте с 10 февраля 2009
Вот это вот гон по поводу цен в бургер кинге)) так как я там был и там чуть дороже мак дака)) и вообще пост какой то не содержательный.
много много раз делал дома банановый молочный коктейль и очень вкусно, так что бред всё это не сочетание
по мне так очень аппетитно выглядит, куда аппетитней, чем в школьных столовых)))
будет чем на днях занятся)
такого идиотизма я давно не видел, ужасный пост(((
об этом уже раньше упомяналось в другом посте
http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/61664-eda-iz-kastom-shopa
спасиб)
Да, конечно фото сопровождение радует глаза
ну я тоже не фанат, просто это была единственная рыба на тот момент)). Насколько мне известно в Японии самые популярные начинки для онигири это слива и тунец.
тунец - это клево! тунец люблю! :) надо будет попробывать :)
а какой рис лучше брать?
хм. я люблю длиннозерный, отпаренный. А мне больше угорь нравится, я в ресторанах всё всегда с угрём беру, особенно в омлете, мне его всегда мало. Советую попробовать
прости я не правильно сказал, наоборот либо среднезерный либо круглозерный, но не длиннозерный, он как раз таки не слипается в нём мало крахмала и поэтому он более рассыпчатый
давно заметила, что мужчины любят угорь :)))
я угорь заказываю по настроению :)))
сенкс ;) буду пробовать :)
удачи))
и я с угрем люблю...видимо я латентный мужик:)))
ну я даже не знаю, что на это сказать :)))
но факт остается фактом :))) 95 % моих знакомых мужчин любят угрь :)))
ой слив лучше не переедать)))
почему? вызывает привыкание?)))
причем не к сливам :)))
нет вызывают слабительный эффект:))))
да, буду по аккуратней))
да Серега, ты уж будь поаккуратнее :))) ты нам нужен еще :)))
о да! я тоже обожаю с угрем!
Я смешиваю молоко, Несквик и банан. И очень вкусно )).
Я так тоже пробовал, но все таки лучше с сиропом с шоколадным)
Страна блин, деградирует. Мало нашего языка?