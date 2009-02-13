Сергей Тимашков
На сайте с 10 февраля 2009
Рецепты читателей
МИСО СУПВ рецепте есть 2 ингридиента, которые не везде продаются. Это паста мисо и тофу.Пасту мисо можно купить в Стокмане или Азбуке вкуса. Что касается тофу то он бывает в Перекрестке, так же есть японский супермаркет "Джапро" на проспекте мира, там я думаю всё это тоже есть (правда я последний раз там был давно) также там большой ассортимент рыбы для приготовления суши.
Рецепты читателей
МИСО СУП В рецепте есть 2 ингридиента, которые не везде продаются. Это паста мисо и тофу.Пасту мисо можно купить в Стокмане или Азбуке вкуса. Что касается тофу то он бывает в Перекрестке, так же есть японский супермаркет "Джапро" на проспекте мира, там я думаю всё это тоже есть (правда я последний раз там был давно) также там большой ассортимент рыбы для приготовления суши.
Рецепты читателей
ОНИГИРИНи один японец не может представить свою жизнь без риса. "Мы просто любим этот вкус. Это генетическое" -говорят они. И вся японская кулинария представляет собой множество разных способов поедания этого одного продукта: японцы так научились колдовать над рисом, что могут превратить его во что угодно. В хрустящее соленое печенье или в сладкую липкую тянучку, в тонкую длинную лапшу или в...
Рецепты читателей