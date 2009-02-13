МИСО СУП В рецепте есть 2 ингридиента, которые не везде продаются. Это паста мисо и тофу.Пасту мисо можно купить в Стокмане или Азбуке вкуса. Что касается тофу то он бывает в Перекрестке, так же есть японский супермаркет "Джапро" на проспекте мира, там я думаю всё это тоже есть (правда я последний раз там был давно) также там большой ассортимент рыбы для приготовления суши.