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SK

Stanislava Kormanovskaya

На сайте с 23 июля 2011

Комментарии36
Темы0
Посты9
Коротко0
Лимончелло: домашний ликер на лимонной цедре

почему же не должен быть? оранчелло НЕпрозрачный только от того, что я его с соком готовлю. А вот в лимончелло идет только настойка на корочках и прозрачный сахарный сироп.

Быстрый пирог с персиками

можно =)

В Москве появится новый кулинарный журнал Jamie Magazine

250 р.? насколько я помню, ни один глянец столько не стоит

Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав

да, мята тоже в соус)

Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав

да-да, спасибо) конечно, вИлок)

Сырники

согласна целиком, полностью и искренне) в свободное время еще бы хорошо бы и творог домашний сделать, и варенье-минутку сварить =)

Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком

Спасибо =)

Пирог с сыром и грибами

опа, мой рецепт... http://kalabasa.ru/baking-and-bread/pirog-s-gribami-smetanoj-i-syrom.html

Пончики

пожалуйста =)

Пончики

Пжслта) На самом деле, это действительно огромное удовольствие - приготовить самые простючие пончики)

Пирог с сыром и грибами

точно твой рецепт))) даже на фото твои инициалы)
Станислава, классный рецепт! Обожаю такие пироги!!!
Спасибо!

Пирог с сыром и грибами

пироги, наверное, не любить вообще нельзя))

Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав

А мята тоже в соус идет???

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