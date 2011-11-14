Stanislava Kormanovskaya
На сайте с 23 июля 2011
Быстрый пирог с персиками
можно =)
В Москве появится новый кулинарный журнал Jamie Magazine
250 р.? насколько я помню, ни один глянец столько не стоит
Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав
да, мята тоже в соус)
Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав
да-да, спасибо) конечно, вИлок)
Сырники
согласна целиком, полностью и искренне) в свободное время еще бы хорошо бы и творог домашний сделать, и варенье-минутку сварить =)
Пончики
пожалуйста =)
Пончики
Пжслта) На самом деле, это действительно огромное удовольствие - приготовить самые простючие пончики)
Пирог с сыром и грибами
точно твой рецепт))) даже на фото твои инициалы)
точно твой рецепт))) даже на фото твои инициалы)
Станислава, классный рецепт! Обожаю такие пироги!!!
Спасибо!
Пирог с сыром и грибами
пироги, наверное, не любить вообще нельзя))
Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав
А мята тоже в соус идет???
почему же не должен быть? оранчелло НЕпрозрачный только от того, что я его с соком готовлю. А вот в лимончелло идет только настойка на корочках и прозрачный сахарный сироп.