Stanislava Kormanovskaya
На сайте с 23 июля 2011
Рецепты читателей
Постная намазка из тофу и грецких ореховЭту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.
Рецепты читателей
Постная намазка из тофу и грецких орехов Эту намазку смело можно относить к вегетарианским блюдам.
Рецепты читателей
Сливочная курица с тархуномАромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.
Рецепты читателей
Сливочная курица с тархуном Аромат запеченного тархуна стал намного мягче, изумительно смешивался с уже почти кремовыми дольками чеснока, сливками и образовывал совершенно необыкновенный соус.
Рецепты читателей
Лимончелло: домашний ликер на лимонной цедре Домашний ликер на лимонной цедре.
Рецепты читателей
Быстрый пирог с персикамиВкусный, нежный, в то же время чуть хрустящий пирог. Готовьте с любыми фруктами.
Рецепты читателей
Быстрый пирог с персиками Вкусный, нежный, в то же время чуть хрустящий пирог. Готовьте с любыми фруктами.
Рецепты читателей
Треска на пару с овощами и соусом сальса из травРыба на пару и с овощами. Полезное, диетическое, вкусное блюдо. Плюс отличный соус, который подойдет и к мясу, и к обычным гренкам или чипсам.
Рецепты читателей
Треска на пару с овощами и соусом сальса из трав Рыба на пару и с овощами. Полезное, диетическое, вкусное блюдо. Плюс отличный соус, который подойдет и к мясу, и к обычным гренкам или чипсам.
Рецепты читателей
Сырники Румяные сырники из творога
Рецепты читателей
Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чеснокомОоо, эта курица! Признаться, когда в первый раз ее готовила, такого результата никак не ожидала- нежнейшее мясо, даже грудка, которая часто бывает суховатой. Какой-то абсолютно волшебный запах...
Рецепты читателей
Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком Ооо, эта курица! Признаться, когда в первый раз ее готовила, такого результата никак не ожидала- нежнейшее мясо, даже грудка, которая часто бывает суховатой. Какой-то абсолютно волшебный запах...
Рецепты читателей
Куриный сэндвич с грушей, шампиньонами и сырным соусомБывает, что готовлю блюдо то несложное, обычное, а когда все вокруг начинают радостно жевать, очень как-то по-американски смачно откусывая, гордость бесстыдно пытается вырваться наружу.
Рецепты читателей
Куриный сэндвич с грушей, шампиньонами и сырным соусом Бывает, что готовлю блюдо то несложное, обычное, а когда все вокруг начинают радостно жевать, очень как-то по-американски смачно откусывая, гордость бесстыдно пытается вырваться наружу.
Рецепты читателей
ПончикиМне больше нравится называть их "пончиками", нежели "калачиками". Ну и что, что по форме - калачики, ассоциации исключительно с круглыми, румяными, в сахарной пудре... пончиками!)
Рецепты читателей