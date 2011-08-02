Курица в сливочном соусе с белым вином, тимьяном, шалфеем и чесноком Ооо, эта курица! Признаться, когда в первый раз ее готовила, такого результата никак не ожидала- нежнейшее мясо, даже грудка, которая часто бывает суховатой. Какой-то абсолютно волшебный запах...