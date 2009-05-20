вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии23
Темы0
Посты1
Коротко0
MK

Mtiya Korableff

На сайте с 19 февраля 2009

Комментарии23
Темы0
Посты1
Коротко0
Рецепты читателей
Ленивые вареникиРебята, а вы знаете, что бывают не только ленивые голубцы? Да,да.и вареники тоже.
47
Рецепты читателей

Ленивые вареники Ребята, а вы знаете, что бывают не только ленивые голубцы? Да,да.и вареники тоже.