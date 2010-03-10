Лиза Кологреева
На сайте с 20 февраля 2009
Для We are family disco hotel Gossip - простые вещи, даже если посмотреть на фото Dj Sexy Twin's. Интересно, что сама Бет подумает про этот клуб.
Я хочу работать в офисе с такими же пуфиками.
Эх, опять все будут качать с торрентов. Так уже не интересно, мы в кино хотим.
Почему-то папин кошелек чаще достается не тем людям.
Позавидовать?
Влада, вперед.
Какой загар! - 30, и тамошнее +30 не дают мне покоя.
Эх, я уже чувствую грустный первый вариант...
podro**t' skoree ))
пуфики называются bean bag, безкаркасные кресла, бывают ещё полу-кровати, вроде как шведское изобретение, если не ошибаюсь
итальянское. Называлось Sacco, производится с 60-х компанией Zanotta
ах эти шведы, плагиаторы блин)))))
лучше писать своего соседа,а потом выслушивать "че у меня там за мудак"
Так забавно играть в "Угадай кто", особенно если угадывать не кого-то простого, наподобие Иисуса или Элвиса, а Шошанну, к примеру.