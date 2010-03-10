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ЛК

Лиза Кологреева

На сайте с 20 февраля 2009

Комментарии148
Темы0
Посты4
Коротко0
Неолимпийские Игры

Так забавно играть в "Угадай кто", особенно если угадывать не кого-то простого, наподобие Иисуса или Элвиса, а Шошанну, к примеру.

Группа The Gossip едет в Москву

Для We are family disco hotel Gossip - простые вещи, даже если посмотреть на фото Dj Sexy Twin's. Интересно, что сама Бет подумает про этот клуб.

Московские офисы компании Google

Я хочу работать в офисе с такими же пуфиками.

Школу снова закрыли

Ура!

«Чудовищ» прокатили

Эх, опять все будут качать с торрентов. Так уже не интересно, мы в кино хотим.

Италия -это такое место

Почему-то папин кошелек чаще достается не тем людям.

Кто с кем встретит Новый год?

Позавидовать?

Новогодние обещания

Влада, вперед.

TravelGuide: Бали с Роговым

Какой загар! - 30, и тамошнее +30 не дают мне покоя.

Как провести Новый год?

Эх, я уже чувствую грустный первый вариант...

Кто с кем встретит Новый год?

podro**t' skoree ))

Московские офисы компании Google

пуфики называются bean bag, безкаркасные кресла, бывают ещё полу-кровати, вроде как шведское изобретение, если не ошибаюсь

Московские офисы компании Google

итальянское. Называлось Sacco, производится с 60-х компанией Zanotta

Московские офисы компании Google

ах эти шведы, плагиаторы блин)))))

Неолимпийские Игры

лучше писать своего соседа,а потом выслушивать "че у меня там за мудак"

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