Фуд-стилист Margarette Adams Маргарет Адамс (Margarette Adams) - коммерческий художник еды и напитков, или, как мы привыкли говорить, фуд-стилист и фуд-фотограф. Она отлично готовит, знает кулинарные стили многих стран. Маргарет использует продукты для создания оригинальных блюд для широкого круга клиентов. Среди них журналы "Food & Wine", "InStyle", "Diane Magazine", "NY Times Magazine", "Shape". Вообщем, еще...