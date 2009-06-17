Лиза Кологреева
На сайте с 20 февраля 2009
Ситуация
Центр Москвы переводят на одностороннее движениеШестьдесят улиц в центре Москвы переведут на одностороннее движение.
Ситуация
Центр Москвы переводят на одностороннее движение Шестьдесят улиц в центре Москвы переведут на одностороннее движение.
Рецепты читателей
Фуд-стилист Christina Peters и рецептыChristina Peters - фуд-стилист, увлекается фотографией с 8 лет. На данный момент она сотрудничает с такими крупными компаниями как Burger King и McDonald's. Разнообразим пост рецептами по мотивам ее фотографий. Enjoy and cook)
Рецепты читателей
Фуд-стилист Christina Peters и рецепты Christina Peters - фуд-стилист, увлекается фотографией с 8 лет. На данный момент она сотрудничает с такими крупными компаниями как Burger King и McDonald's. Разнообразим пост рецептами по мотивам ее фотографий. Enjoy and cook)
Рецепты читателей
Фуд-стилист Margarette AdamsМаргарет Адамс (Margarette Adams) - коммерческий художник еды и напитков, или, как мы привыкли говорить, фуд-стилист и фуд-фотограф. Она отлично готовит, знает кулинарные стили многих стран. Маргарет использует продукты для создания оригинальных блюд для широкого круга клиентов. Среди них журналы "Food & Wine", "InStyle", "Diane Magazine", "NY Times Magazine", "Shape". Вообщем, еще...
Рецепты читателей
Фуд-стилист Margarette Adams Маргарет Адамс (Margarette Adams) - коммерческий художник еды и напитков, или, как мы привыкли говорить, фуд-стилист и фуд-фотограф. Она отлично готовит, знает кулинарные стили многих стран. Маргарет использует продукты для создания оригинальных блюд для широкого круга клиентов. Среди них журналы "Food & Wine", "InStyle", "Diane Magazine", "NY Times Magazine", "Shape". Вообщем, еще...
Рецепты читателей
Десерты от Amy AtlasЭми Этлес (Amy Atlas) - организатор мероприятий, прославившаяся своими десертными столами. Эми живет в Нью-Йорке со своим мужем Риком, и сыновьями Захари и Джошуа. Эми и ее команда создают эти аппетитные десерты для свадеб. Enjoy.
Рецепты читателей