вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии82
Темы0
Посты1
Коротко0
Л

Людмила Кузнецова

На сайте с 23 февраля 2009

Комментарии82
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели (Петербург)

графически как то все) есть моменты в квартире интересные

6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», Google

гугл самый крутой офис)

В мае в баре Strelka запретят курить

думаю будет по уютнее если не будет дымовой занавески))

Новое место: Винный бар Gavroche

в хорошее время года он открывается этот бар) осень вино в холодные осенние деньки ммм)) романтика да и только )) да и интерьер соответствует этому времени года))

Квартира недели: Хлыновский тупик

хорошо) очень даже хорошо) но однотонные стены уже бесят(( хотя бы с рисуночком что то было бы хоть одна стена

Квартира недели: Садовая-Кудринская

клевый холодильник. на 15 фотке кошку запалили, портит шторы. ай яй яй)) постельное белье милое

Офис недели

комната с 28 фотки нравится, как сделана арка

Новое место: кафе «Блогистан»

дизайн напомнил детскую площадку)))

Офис недели

За фото спасибо, как будто бы побывала там

Новое место: Кафе Delicatessen

дух перехватывает от такого уюта, прям хочется потанцевать от радости за то что открылось еще одно замечательное кафе)) обязательно зайду))) ВЫ МОЛОДЦЫ!!!

Загрузить ещё