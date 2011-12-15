Людмила Кузнецова
На сайте с 23 февраля 2009
гугл самый крутой офис)
думаю будет по уютнее если не будет дымовой занавески))
в хорошее время года он открывается этот бар) осень вино в холодные осенние деньки ммм)) романтика да и только )) да и интерьер соответствует этому времени года))
хорошо) очень даже хорошо) но однотонные стены уже бесят(( хотя бы с рисуночком что то было бы хоть одна стена
клевый холодильник. на 15 фотке кошку запалили, портит шторы. ай яй яй)) постельное белье милое
комната с 28 фотки нравится, как сделана арка
дизайн напомнил детскую площадку)))
За фото спасибо, как будто бы побывала там
дух перехватывает от такого уюта, прям хочется потанцевать от радости за то что открылось еще одно замечательное кафе)) обязательно зайду))) ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
графически как то все) есть моменты в квартире интересные