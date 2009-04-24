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Людмила Кузнецова

На сайте с 23 февраля 2009

Комментарии82
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Посты1
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Ситуация
Испанская вечеринка на Винзаводе23-го апреля в [Цурцум]кафе произошла испанская вечеринка по случаю красивого испанского праздника «День книги и розы».
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Ситуация

Испанская вечеринка на Винзаводе 23-го апреля в [Цурцум]кафе произошла испанская вечеринка по случаю красивого испанского праздника «День книги и розы».